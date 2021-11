Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Unfallflucht

Nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwoch zwischen 16 Uhr und 16.15 Uhr einen in der Straße "Im Rotachbogen" geparkten Hyundai i30 touchiert und anschließend einfach das Weite gesucht hat, ermittelt die Polizei Friedrichshafen wegen Verkehrsunfallflucht. Durch die Kollision entstand Lackschaden an der hinteren rechten Tür. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nehmen die Ermittler unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Abgestelltes Paket gestohlen

Ein Unbekannter hat am Donnerstag gegen 5.45 Uhr in der Ailinger Straße ein ungeöffnetes Paket mit Parfum gestohlen. Der Zusteller hatte das Päckchen am Mittwochabend am Kellerabgang eines Hauses abgelegt, am Morgen stellte die Anwohnerin auf der Überwachungskamera des Hauses fest, dass ein Mann, bekleidet mit einer schwarzen Winterjacke mit Kapuze, ihr Päckchen samt Inhalt im Wert von rund 50 Euro entwendet hatte. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Unfall mit Sachschaden

Sachschaden verursachte eine 59-jährige Opel-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 12.45 Uhr in der Paulinenstraße. Die Frau war in Richtung Meckenbeuren unterwegs und bog bei einem Sportgeschäft nach rechts auf einen Parkplatz ab. Dabei kollidierte ihr Wagen mit einem geparkten VW Golf. An den Fahrzeugen wird der Sachschaden auf jeweils 1.500 Euro beziffert. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Tettnang

Unfallflucht

Rund 1.000 Euro Sachschaden hat ein 28-jähriger Lastwagenfahrer am Donnerstag gegen kurz nach 10 Uhr beim Rangieren in der Karlstraße verursacht. Er touchierte einen geparkten Lkw, der im Bereich einer Baustelle stand und fuhr danach weiter, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Ein aufmerksamer Zeuge notierte das Kennzeichen des Verursachers, der später erneut an der Unfallstelle vorbeifuhr. Die verständigten Polizeibeamten stellten übereinstimmende Unfallschäden an den Fahrzeugen fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht gegen den 28-Jährigen ein.

Tettnang

Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Mit Konsequenzen muss ein 68-jähriger Skoda-Fahrer rechnen, nachdem er am Donnerstag gegen 15 Uhr in der Grabenstraße betrunken hinterm Steuer saß und dabei einen Unfall verursachte. Beim rückwärts Ausparken kollidierte der Wagen mit einem stehenden VW. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils rund 1.000 Euro Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten deutliche Anzeichen einer Alkoholeinwirkung sowie entsprechenden Geruch beim 68-Jährigen fest. Da das Atemalkoholmessgerät rund 2,3 Promille anzeigte, musste der Unfallverursacher die Polizisten in eine nahegelegene Klinik begleiten, wo die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Die Ermittler behielten den Führerschein des 68-Jährigen ein und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung gegen ihn ein.

Überlingen / Markdorf

Auf Sanitäter eingeschlagen

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss eine 53-jährige Frau rechnen, die sich am Donnerstagvormittag auf dem Polizeirevier unrühmlich verhielt und später einen Rettungssanitäter körperlich angriff. Polizeibeamte waren am Mantelhafen auf die Frau aufmerksam geworden, als diese auf ihrem Fahrrad lag. Da die Frau sich offensichtlich in einer psychisch schlechten Verfassung befand, geleiteten die Polizisten sie zur weiteren Abklärung auf die nahegelegene Dienststelle. Bis zum Eintreffen des angeforderten Rettungsdienstes warf die 53-Jährige ihre Tasche durch die Luft, schlug gegen die Scheiben des Polizeireviers, versuchte verbotenerweise im Dienstgebäude zu rauchen und verrichtete ihre kleine Notdurft im Vorraum der Polizeidienststelle. Aufgrund ihres psychischen Ausnahmezustands wurde sie vom Rettungsdienst in eine Spezialklinik gebracht. Während der Fahrt im Krankentransportwagen geriet sie erneut in Rage und schlug unvermittelt mit den Fäusten auf einen 28-jährigen Sanitäter ein. Für den weiteren Transport, der fortan unter polizeilicher Begleitung stattfand, musste die 53-Jährige fixiert werden. Der 28-Jährige blieb unverletzt. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein, darüber hinaus kommt auf die Frau die Rechnung für die Reinigung des Dienststellenvorraums zu.

Markdorf

Auto zerkratzt

Den Kofferraumdeckel eines in der Spitalstraße geparkten BMW haben Unbekannte am Donnerstag zwischen 9.30 Uhr und 10.30 Uhr zerkratzt. Der dabei verursachte Sachschaden kann aktuell nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Markdorf ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07544/96200 entgegen.

Markdorf

Bedrohung

Weil ein Streit zwischen zwei Männern im Alter von 61 und 25 Jahren eskaliert ist, rückte die Polizei am Donnerstagabend gegen 18.45 Uhr mit mehreren Einsatzkräften in die Rudolf-Diesel-Straße aus. Der Jüngere soll seinem Kontrahenten im Laufe der Auseinandersetzung zunächst verbal gedroht haben. Im weiteren Verlauf sei er mit Küchenmessern und einem ausziehbaren Spazierstock auf sein Gegenüber losgegangen. Hintergrund des Streits und der genaue Ablauf des Geschehens ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Beamten des Polizeireviers Überlingen leiteten ein Strafverfahren wegen Bedrohung gegen den 25-Jährigen ein. Der 61-Jährige blieb unverletzt.

Salem

Brand in Heizungsraum

Bei einem Brand in einem Heizungsraum am Donnerstag gegen 15 Uhr in der Leustetter Straße entstand rund 15.000 Euro Sachschaden. Ein 20-jähriger Bewohner hatte die Heizungsanlage neben dem Wohnhaus befeuert und die offenbar noch heiße Asche später in einem Plastikbehältnis entsorgt. Durch den verschmorten Kübel fingen Elektrokabel und das Inventar Feuer. Der 20-Jährige wurde im Nebengebäude auf den Brand aufmerksam und verständigte die Feuerwehr, die das Feuer rasch löschen konnte.

