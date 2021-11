Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Landkreis Sigmaringen

Mengen

Vorfahrt missachtet - Unfall

Rund 5.000 Euro Sachschaden entstand am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Beizkofer Straße. Ein 41-jähriger Passat-Fahrer übersah beim Abbiegen von der Beizkofer Straße nach links in die Karlstraße einen entgegenkommenden 17-jährigen Rollerfahrer. Durch die Kollision der Fahrzeuge schlitterte der Rollerfahrer an den linken Fahrbahnrand und streifte einen dort geparkten Skoda. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde durch den Unfall niemand verletzt.

Sigmaringen

Unter Drogeneinfluss am Steuer

Die Weiterfahrt untersagt haben Beamte des Polizeireviers Sigmaringen einem 23-jährigen Autofahrer, der am Donnerstagmorgen mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehend hinter dem Steuer erwischt wurde. Da die Polizisten bei einer Kontrolle drogentypische Auffälligkeiten feststellten und ein Vortest positiv auf THC reagierte, wurde der junge Mann zu einer Blutentnahme in eine Klinik verbracht. Sofern die Blutuntersuchung den Verdacht bestätigt, kommen auf den 23-Jährigen ein empfindliches Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot zu.

Saulgau

Vorfahrt missachtet - Sachschaden

Die Vorfahrt eines von rechts kommenden 29-jährigen VW-Lenkers missachtet hat am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr der 29-jährige Fahrer eines Nissan an der Kreuzung der Lindenstraße mit der Werderstraße. Bei der Kollision wurde glücklicherweise niemand verletzt, der Sachschaden wird auf jeweils etwa 1.500 Euro beziffert.

Pfullendorf

Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Donnerstagmittag zwischen 13.30 Uhr und 18.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Überlinger Straße einen dort geparkten Renault Clio angefahren. Da der Unfallverursacher trotz des erheblichen Sachschadens an der Beifahrertüre in Höhe von rund 3.000 Euro einfach weiterfuhr, ermittelt der Polizeiposten Pfullendorf wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Mengen

Lkw missachtet Verbotsschild - Sachschaden

Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr, als ein Klein-Lkw-Fahrer die Klosterstraße in Ennetach in Richtung B 32 befuhr. Der 67-Jährige übersah ein Verbotsschild vor einer Bahnunterführung und blieb mit dem Fahrzeugdach an der Unterführung hängen. Der Fahrer konnte sich selbst aus seiner misslichen Lage befreien. Die Brücke wurde leicht beschädigt, es besteht jedoch keine Einsturzgefahr und der Bahnverkehr wurde nicht beeinträchtigt.

Mengen

Autoreifen zerstochen

Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen wurden in der Straße "Auf dem Hof" am Peugeot eines 47-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand alle vier Reifen zerstochen. Der von unbekannten Tätern verursachte Sachschaden wird auf rund 500 Euro beziffert. Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07572/5071 beim Polizeiposten Mengen zu melden.

