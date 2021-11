Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 25.11.2021

Wolpertswende (Landkreis Ravensburg) (ots)

Polizei findet bei Durchsuchung größere Mengen Betäubungsmittel

Die Rauschgiftermittlungsgruppe Ravensburg und die Staatsanwaltschaft Ravensburg ermitteln derzeit gegen einen 27 Jahre alten Tatverdächtigen wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Den Polizeibeamten der Rauschgiftermittlungsgruppe wurde über einen Hinweis bekannt, dass ein zunächst Unbekannter im Darknet mehrere hundert Gramm Amphetamin geordert hat. Die weiteren Ermittlungen führten zu dem 27-Jährigen. Aufgrund eines richterlichen Durchsuchungsbeschlusses wurde am Mittwochmorgen die Wohnung des Tatverdächtigen und eine weitere Anschrift durchsucht, die mutmaßlich als Lieferanschrift für Betäubungsmittelsendungen verwendet worden war. In der Wohnung des 27-Jährigen stießen die Polizisten auf ca. 400 Gramm Amphetamin, eine Indoor-Plantage mit 13 Marihuana-Pflanzen, auf über 300 Gramm Marihuana, psilocybinhaltige Pilze und weitere Dealer-Utensilien. An der weiteren Anschrift konnte eine Versandtasche aufgefunden werden, in der sich mutmaßlich ca. 50 Gramm Methamphetamin befanden. Darüber hinaus fanden die Beamten in der Wohnung des 27-jährigen Tatverdächtigen mehrere Impfpässe, die gefälschte Impfungen gegen Covid-19 enthielten.

Die Ermittlungen wegen des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und wegen der gefälschten Impfpässe dauern an.

Erste Staatsanwältin Tanja Vobiller, Tel. 0751/806-1332

Polizeihauptkommissarin Daniela Baier, Tel. 0751/803-1010

