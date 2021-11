Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Stetten am kalten Markt

Wildunfall deckt Drogenfahrt auf

Der 19-jährige Fahrer eines Audis befuhr am Dienstag gegen 21.30 Uhr die Stetter Straße in Richtung Stetten, als ein Fuchs die Fahrbahn querte und mit dem Pkw frontal kollidierte. Der Fuchs verendete noch an der Unfallstelle. Beim Eintreffen der Polizei aus Sigmaringen, die zur Aufnahme des Wildunfalls verständigt worden war, wurden beim Fahrer Anzeichen für Betäubungsmittelkonsum festgestellt, welche ein positiver Urinvortest auf THC bestätigte. Der 19-Jährige musste die Beamten in ein Krankenhaus zur Blutentnahme begleiten. Durch den Zusammenstoß mit dem Tier entstand kein Sachschaden. Der Audi-Fahrer muss bei einem positiven Bluttest mit einem Fahrverbot, einem Bußgeld und einer Anzeige rechnen.

Sigmaringendorf

Auto angefahren und geflüchtet

Etwa 4.000 Euro Sachschaden hat ein bislang Unbekannter zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, in der Breslauer Straße verursacht. Der Täter fuhr gegen einen am Straßenrand geparkten Renault Twingo und beschädigte die gesamte linke Seite des Pkw. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Gammertingen

Geldbörse aus Auto entwendet

Ein bislang unbekannter Täter hat zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 12.15 Uhr, aus einem VW Passat eine Geldbörse, welche in der Mittelkonsole verstaut war, entwendet. Mögliche Orte des Diebstahls sind die Freiherrn-von-Speth-Straße in Gammertingen oder die Berthold-Leibinger-Straße in Hettingen. Zeugen, welche entsprechende Beobachtungen in der angegebenen Zeit gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gammertingen unter Tel. 07574/92687 zu melden.

Bingen

Anhänger kippt auf Straße

Mutmaßlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit ist der Anhänger am Pkw eines 32-Jährigen am Montag gegen 18.30 Uhr während der Fahrt in einer scharfen Linkskurve der Inneringer Straße mitten auf die Fahrbahn gekippt. Durch das Umkippen des Anhängers wurden ein Stromkasten und die Leitplanke beschädigt. Die Freiwillige Feuerwehr Bingen rückte an und sicherte zusammen mit dem Bauhof den demolierten Stromkasten. Die Straße wurde bis 20 Uhr beidseitig gesperrt. Es wurde niemand verletzt. Der 32-Jährige muss nun mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren rechnen.

Mengen

Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein am Steuer

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Dienstag gegen 23 Uhr in der Scheerer Straße stellten Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau bei einem 39-jährigen BMW-Fahrer Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss und das Fehlen einer Fahrerlaubnis fest. Als der Pkw-Lenker die Kontrollstelle erkannte, versuchte er, sein Fahrzeug zu parken und fußläufig zu fliehen, konnte jedoch wenig später im Garten eines Wohnhauses festgestellt werden. Bei der folgenden Kontrolle stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Nachdem ein Urintest positiv auf THC und Kokain verlief, musste der Mann die Beamten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Sollte das Ergebnis des Bluttests den Verdacht der Beamten bestätigen, kommt auf den 39-Jährigen neben einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis auch eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu.

