Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Busfahrer spricht Kinder an - Polizei bittet um Hinweise

Wie jetzt erst bekannt wurde, hat ein bislang Unbekannter am Dienstag vergangener Woche kurz nach 13 Uhr in Weißenau drei Kinder in verdächtiger Weise angesprochen. Der Mann, der mit einem grau-schwarzen Reisebus mit getönten Scheiben unterwegs war, bot den Buben an der Bushaltestelle am Torplatz an, sie nach Oberzell mitzunehmen. Da die drei Jungen daraufhin zur Seite gingen, fuhr der Unbekannte, der Deutsch ohne Akzent sprach, weg. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zu dem unbekannten Mann oder dessen Reisebus geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 bei den Ermittlern des Polizeireviers Ravensburg zu melden.

Ravensburg

Doppeltes Pech bei Ausparkmanöver

Erheblicher Sachschaden entstand am Dienstagmorgen, als ein Senior zweimal versuchte, einen Parkplatz in der Zeppelinstraße rückwärts zu verlassen. Der 69-Jährige fuhr versehentlich auf den falschen Parkplatz und wollte diesen umgehend wieder verlassen. Dabei manövrierte er seinen Pkw zuerst rückwärts gegen eine Laterne und brachte diese dabei zu Fall. Im Anschluss legte der Mann nochmals den Rückwärtsgang ein und kollidierte dabei mit dem dahinterstehenden BMW eines 34-Jährigen. Infolge der Kollisionen entstand am Wagen des Unfallverursachers etwa 3.000 Euro, am BMW rund 2.000 Euro und an der Laterne um die 200 Euro Sachschaden. Die Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.

Weingarten

Trotz Quarantäne unterwegs - Anzeige

Konsequenzen zieht eine Verkehrskontrolle durch Beamte des Polizeireviers Weingarten am Sonntag gegen 22 Uhr nach sich. Die Polizisten stoppten eine 46-jährige Autofahrerin im Stadtgebiet. Die Frau gab der Polizeistreife gegenüber an, an Covid-19 erkrankt zu sein, jedoch eine wichtige Erledigung machen zu müssen. Weil sich herausstellte, dass sich sowohl die 46-Jährige als auch ihre ganze Familie in Quarantäne befinden, kommt auf die Frau nun eine Anzeige zu.

Bad Waldsee

Polizei klärt Unfallflucht auf

Beamte des Polizeipostens Bad Waldsee haben eine Unfallflucht aufgeklärt, die sich am Montag vergangener Woche ereignet hat. Der 82-jährige Unfallverursacher betankte sein Fahrzeug kurz nach 15 Uhr an einer Tankstelle in der Straße "Im Ballenmoos" und fuhr im Anschluss weg, ohne den Tankeinfüllstutzen abzuziehen. Dadurch wurde die Zapfpistole abgerissen, der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro beziffert. Die Beamten kamen dem Senior mittels einer Videoaufzeichnung auf die Schliche. Der 82-Jährige muss sich nun wegen Unfallflucht verantworten.

Bad Waldsee

Vorfahrt missachtet - Sachschaden

Rund 5.000 Euro Sachschaden ist bei einem Unfall am Dienstag gegen 18 Uhr in der Wurzacher Straße entstanden. Der 57 Jahre alte Lenker eines BMW fuhr aus dem verkehrsberuhigten Bereich der Wurzacher Straße in Richtung Haisterkirch weiter, ohne einem 47-Jährigen die Vorfahrt zu gewähren, der mit seinem Opel stadtauswärts unterwegs war. Beim Zusammenstoß der beiden Wagen wurde niemand verletzt.

Aulendorf

Streit zieht polizeiliche Ermittlungen nach sich

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 60-Jähriger rechnen, der am Dienstag kurz nach 19 Uhr die Polizei alarmiert hat. Wegen ausstehender Mietzahlungen hatte der Tatverdächtige das Schloss zur Wohnung seiner Mieter ausgewechselt, während diese beim Arbeiten waren. Bei der Rückkehr der Männer kam es zu einem Streit, der in ein Gerangel überging. Dabei wurden der 60-Jährige leicht verletzt. Während der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme ging der 60-Jährige in seine Wohnung, schlug unvermittelt die Tür zu und klemmte dabei den Finger eines Polizeibeamten ein. Erst als die Freiwillige Feuerwehr zur Türöffnung der Mietswohnung anrückte, schloss der Tatverdächtige die Wohnungstür auf. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass aus der Wohnung der Mieter Bargeld fehlte. Gegen den 60-Jährigen wird nun unter anderem wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls, Hausfriedensbruchs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Die beiden 32 und 23 Jahre alten Mieter müssen mit einer Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen.

Altshausen

Alkoholisierter Fahrer kommt von Fahrbahn ab

Rund 14.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am frühen Mittwochmorgen gegen 2.30 Uhr auf der L 286. Ein 34-Jähriger kam mit seinem Fahrzeug zwischen Eichstegen und Hosskirch in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanke. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen abgewiesen und kam im angrenzenden Acker zum Stehen. Eine Polizeistreife fand das Fahrzeug verlassen vor, traf jedoch den unverletzten 34-Jährigen unweit der Unfallstelle zu Fuß an. Weil ein Alkoholtest einen Wert von knapp 1,5 Promille ergab, musste der Fahrer die Beamten zur Entnahme zweier Blutproben in ein Krankenhaus begleiten. Da der Mann den Polizisten gegenüber zunächst falsche Personalien angegeben hatte, stellte sich im Laufe der polizeilichen Maßnahmen heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl bestand. Er wurde folglich in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht ermittelt. Um den verunfallten Wagen kümmerte sich unterdessen ein Abschleppdienst.

Wangen

Unfall beim Abbiegen

Rund 5.000 Euro Sachschaden entstand am Dienstag gegen 17.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Lindauer Straße. Ein 56-jähriger Skoda- Lenker übersah beim Einfahren auf einen Parkplatz mutmaßlich aus Unachtsamkeit den von rechts herannahenden LADA eines 38-Jährigen. Bei der Kollision wurde niemand verletzt.

Wangen

Sachbeschädigung an Pkw

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Sonntag auf Montag im Carl-Friedrich-Benz-Weg den linken Außenspiegel eines VW Touran beschädigt. Der Sachschaden beträgt rund 350 Euro. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07522/ 984-0 um sachdienliche Hinweise.

Isny

Verkehrsunfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte zwischen Sonntagabend und Montagabend einen im Achwiesenweg geparkten Volvo im vorderen Bereich. Da der Unfallverursacher trotz des verursachten Sachschadens in Höhe von rund 500 Euro einfach weiterfuhr, ermittelt die Polizei Isny wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07562/97655-0 entgegen.

Waldburg

Zusammenstoß zwischen Bus und Pkw

Glücklicherweise unverletzt blieben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls am Dienstag gegen 6.30 Uhr. Beim Einbiegen auf die Kreisstraße Höhe Edensbach übersah der 62 Jahre alte Fahrer eines Dacia einen Omnibus, dessen Fahrer in Richtung Waldburg unterwegs war. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro.

Waldburg

Pakete entwendet - Polizei ermittelt

Mehrere Pakete wurden in der letzten Woche im Gemeindegebiet entwendet. Der bislang unbekannte Täter stahl die bereits zugestellten Sendungen an verschiedenen Wohnanschriften und entnahm den Inhalt. Die Verpackungen und den Inhalt zweier Pakete entsorgte der Unbekannte im Waldgebiet bei Waldburg-Egg. Personen, denen insbesondere am Mittwoch und am Donnerstag Verdächtiges aufgefallen ist oder die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Vogt unter Tel. 07529/97156-0 zu melden.

Leutkirch

Gefälschter Impfausweis - Polizei ermittelt

Wegen Urkundenfälschung verantworten muss sich ein 34 Jahre alter Tatverdächtiger, nachdem dieser am Dienstagnachmittag in einer Apotheke in Leutkirch einen verfälschten Impfausweis vorzeigte. Mutmaßlich wollte der Mann damit einen digitalen Impfnachweis erlangen. Der 34-Jährige gelangt nun zur Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

Aichstetten

Brand eines Heizkessels

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Dienstagabend kurz nach 20.30 Uhr ein Pellets-Behälter in einer Wohnung in der Kirchstraße in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr, die mit rund 20 Kräften im Einsatz war, hatte die Flammen schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen nach niemand, der Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden.

