Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Katalysator ausgebaut und gestohlen

Unbekannte haben vergangene Woche zwischen Mittwoch und Samstag einen Katalysator aus einem in der Heinrich-Weißmann-Straße abgestellten BMW ausgebaut und gestohlen. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 700 Euro. Der Polizeiposten Immenstaad ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07545/1700 entgegen.

Friedrichshafen

Radfahrerin kollidiert mit Pkw

Eine verletzte Radfahrerin und Sachschaden waren die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 15.30 Uhr am Fridolin-Endraß-Platz ereignete. Eine 16-jährige Radlerin war auf der Hofener Straße in Richtung Riedleparkstraße unterwegs und übersah an der Kreuzung Ernst-Lehmann-Straße den Hyundai einer von rechts kommenden, 54-jährigen Vorfahrtsberechtigten. Durch den folgenden Zusammenstoß erlitt die Jugendliche leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Am Rad entstand mehrere hundert Euro, am Pkw etwa 2.000 Euro Sachschaden.

Friedrichshafen

Gewahrsam

In der Gewahrsamszelle des Polizeireviers Friedrichshafen endete die Nacht für einen 23-Jährigen, der am späten Montagabend im Bereich des Friedrichshafener Bahnhofs mehrfach negativ in Erscheinung trat. Gegen 21.15 Uhr traf er in einem Lebensmittelgeschäft auf den neuen Freund seiner ehemaligen Freundin und schlug seinem 24-jährigen Rivalen mit der Faust ins Gesicht. Die hinzugerufenen Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ein und erteilten dem Angreifer zunächst einen Platzverweis. Nur etwa eine Stunde später pöbelte er zwei Männer im Alter von 27 und 25 Jahren an, trat den Jüngeren in den Rücken und ergriff die Flucht. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den 23-Jährigen nach kurzer Fahndung antreffen und zur Verhinderung weiterer Übergriffe in Gewahrsam nehmen. Der Aggressor gelangt zudem wegen der Körperverletzungen zur Anzeige.

Friedrichshafen

Rauchentwicklung im Klinikum

Rauchentwicklung im Keller des Friedrichshafener Klinikums war am Dienstagmorgen gegen 1 Uhr die Ursache für einen Großeinsatz der Feuerwehr, der Polizei und des Rettungsdienstes. Die Ursache für den leichten Rauch konnte trotz umfangreicher Überprüfungen durch die Feuerwehr nicht festgestellt werden. Sachschaden war ebenfalls keiner ersichtlich. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Friedrichshafen war mit knapp 50 Wehrleuten, der Rettungsdienst mit über 15 Kräften am Einsatzort.

Tettnang

Auto beschädigt

Einen in der Grabenstraße geparkten Pkw hat ein Unbekannter in der Zeit von Sonntag auf Montag beschädigt. Der Täter zerkratze die linke Fahrzeugseite des Wagens und zerstach einen Reifen. Der angerichtete Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Tettnang unter Tel. 07542/93710 entgegen.

Tettnang

Unfall mit Sachschaden

Sachschaden entstand am Montag gegen 16 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Lindauer Straße. Ein 84-jähriger Renault-Lenker fuhr vom Parkplatz eines Kreditinstituts auf die Lindauer Straße ein und übersah dabei den Dacia einer 42 Jahre alten Vorfahrtsberechtigten. Infolge der Kollision entstand an den Autos rund 3.000 Euro Gesamtsachschaden. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Eriskirch

Lkw-Unfall Ursache für stundenlange Sperrung der B31

Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich und eine stundenlange Sperrung der Bundesstraße 31 waren die Folgen eines Verkehrsunfalls am Dienstag gegen 1.15 Uhr bei Eriskirch. Der 45-jährige Lenker eines Beton-Mischers war in Richtung Friedrichshafen unterwegs und kam aus bislang nicht bekannter Ursache nach links von seiner Fahrspur ab. In der Folge fuhr er auf die Mittelschutzplanke auf, überfuhr ein Verkehrszeichen und kam nach etwa 250 Metern auf der Schutzplanke zum Stehen. Dabei platzten mehrere Reifen und größere Mengen Betriebsstoffe liefen aus dem stark beschädigten Lastwagen auf die gesamte Fahrbahn. Während der Sachschaden am Beton-Mischer auf rund 20.000 Euro beziffert wird, dürfte sich dieser an der Verkehrseinrichtung und dem in Mitleidenschaft gezogenen Straßenbelag den ersten Einschätzungen nach auf mehrere tausend Euro belaufen. Der 45-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrtenschreiber des Lkw fehlte. Die Ermittlungen dazu sowie zur genauen Unfallursache dauern aktuell noch an. Während der Unfallaufnahme, der aufwendigen Bergungsmaßnahmen des nicht mehr fahrbereiten Lkw und der Instandsetzung der Leitplanke musste die Straße bis etwa 12.15 Uhr zum Teil voll, vorwiegend in Fahrtrichtung Lindau, gesperrt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Eriskirch kümmerte sich um die Beseitigung der Betriebsstoffe, die Straßenmeisterei Tettnang richtete eine örtliche Umleitung ein.

Kressbronn - Lindau

Gefährliches Überholmanöver - Zeugen gesucht

Nachdem der 59-jährige Fahrer eines Audi e-tron am Montag gegen 9.30 Uhr auf der Bundesstraße 31 mehrere Verkehrsteilnehmer durch riskantes Überholen behindert haben soll, ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Der Fahrer war von Friedrichshafen in Richtung Lindau unterwegs und setzte kurz vor der Abfahrt zur B 12 bei Lindau in einer unübersichtlichen Rechtskurve zum Überholen einer Fahrzeugkolonne an. Einem während des Manövers entgegenkommenden Fahrer eines weißen SCANIA-Sattelzugs mit Thermoauflieger musste der Audi-Fahrer nach rechts ausweichen und drängelte sich dabei hinter einen Lastwagen. Sowohl der Entgegenkommende als auch die Autofahrer und ein Motorradlenker in der Kolonne mussten stark abbremsen, um einen Unfall zu verhindern. Die Beamten des Verkehrsdienstes Kißlegg konnten den 59-Jährigen auf der Autobahn bei Aichstetten kontrollieren. Verkehrsteilnehmer, die auf die auffällige Fahrweise des Pkw mit österreichischer Zulassung aufmerksam wurden oder durch das Überholmanöver behindert oder gar gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07563/9099-0 zu melden.

Neukirch

Unfallflucht

Nachdem ein Lastwagenfahrer am Montagmorgen gegen 5 Uhr beim Warenanliefern in der Essacher Straße einen Lüfter auf dem Gelände eines Lebensmittelmarkts touchierte und die Beschädigung danach nicht meldete, ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht. Erst am Nachmittag fiel der Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro auf. Nachforschungen brachten die Polizei auf die Spur des Unfallflüchtigen, der nun mit einer Strafanzeige rechnen muss.

Meersburg

Auto beschädigt

Ein Unbekannter hat zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen einen in der Dr.-Zimmermann-Straße geparkten Pkw beschädigt. Der Täter verbog offensichtlich mutwillig einen Scheibenwischer und zerkratzte den Kotflügel. Der Polizeiposten Meersburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07532/43443 entgegen.

