Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Beuron

Parkscheinautomat beschädigt

Bislang unbekannte Täter versuchten am Sonntag gegen 10.45 Uhr erfolglos, einen Parkscheinautomaten auf dem Parkplatz in der Kreenheinstetter Straße aufzuhebeln. Personen, welche die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Ennetach

Scheibe von Auto eingeschlagen

Ziel einer bislang unbekannten Täterschaft ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Ford Puma gewesen, welcher auf dem Parkplatz des dortigen Vereinsheims abgestellt war. Die Täter beschädigten die Heckscheibe des Autos und durchsuchten eine im Kofferraum befindliche Sporttasche, welche jedoch im Auto zurückgelassen wurde. Zudem wurden zwei Schachtdeckel in unmittelbarer Nähe herausgehoben und im Grünstreifen abgelegt. Entwendet wurde nichts. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Pfullendorf

Illegale Müllentsorgung

Ein 65-jähriger Umweltsünder hat in einem Waldgebiet bei Pfullendorf diversen Haus- und Sperrmüll unerlaubt entsorgt. Hierbei hatte er vergessen, seinen Namen auf den entsorgten Dokumenten unkenntlich zu machen und konnte somit enttarnt werden. Auf den Mann kommt nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren zu.

