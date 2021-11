Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Auffahrunfall mit leichtverletzter Person

Aus Unachtsamkeit kam es am Samstag gegen 17.35 Uhr in der Laizer Straße, zwischen Kreisverkehr "Gorheimer Allee" und Straßenmeisterei, zu einem Auffahrunfall, bei dem Sachschaden in Höhe von ca. 16.000 Euro entstand und eine Person leicht verletzt wurde. Der 39-jährige Unfallverursacher befuhr mit seinem Peugeot 206 die Laizer Straße von Sigmaringen kommend in Fahrtrichtung Laiz und erkannte zu spät, dass der vorausfahrende 31-jährige Lenker eines Ford Kuga verkehrsbedingt verzögerte. Durch den Aufprall wurde die 26-jährige Beifahrerin im Ford Kuga leicht verletzt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war die Feuerwehr Sigmaringen zum Abstreuen und Säubern der Fahrbahn im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell