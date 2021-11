Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Illegaler nach Ladendiebstahl festgenommen

Am Freitag gegen 20.20 Uhr wurden die Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen zu einem Ladendiebstahl ins Bodenseecenter in einen Baumarkt gerufen. Hier hatte der Ladendetektiv beobachtet wie ein 25-jähriger Vietnamese zwei Bohrer aus dem Regal entnahm und diese an der Kasse nicht bezahlte. Bei der anschließenden Überprüfung der Beamten wurde festgestellt, dass die Person sie illegal im Bundesgebiet aufhält. Es konnten auch keine Ausweisdokumente festgestellt werden. Nach Rücksprache mit einer Bereitschaftsrichterin wurde der Vietnamese in Gewahrsam genommen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Ausländerbehörde in Friedrichshafen.

Friedrichshafen

Schlägerei aus nichtigem Grund

Grund für eine Schlägerei am Samstag um etwa gegen 05.00 Uhr vor einer Diskothek in der Anton-Sommer-Straße in Friedrichshafen war offensichtlich, dass der Geschädigte von einem unbekannten Tatverdächtigen auf ein Feuerzeug angesprochen wurde. Als der 23-jährige Geschädigte verneinte, wurde er unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Im weiteren Verlauf kam es zu einer Schlägerei zwischen etwa sieben Personen. Anschließend entfernt sich die angreifende Personengruppe mit unbekannten Fahrzeugen von der Örtlichkeit. Der Haupttäter wird wie folgt beschrieben: Ca. 195 cm groß, helle Haut, dunkler Vollbart, dunkle kurze Haare, T-Shirt oder Poloshirt der Marke Lamborghini. Der Geschädigte kommt aufgrund seiner Verletzungen ins Krankenhaus Friedrichshafen. Zeugen welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier in Friedrichshafen unter Tel.: 07541 701-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell