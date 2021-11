Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Pfullendorf

Gefährliche Überholaktion - Zeugen gesucht

Am Mittwochvormittag gegen 11.30 Uhr setzte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker auf der L 456 von Otterswang in Richtung Pfullendorf zu einem gefährlichen Überholmanöver an. Der Unbekannte überholte mit seinem weißen Kastenwagen eine vorausfahrende 28-jährige Lkw-Lenkerin, trotz herannahenden Gegenverkehrs. Um eine Kollision zu verhindern, mussten die 28-Jährige und der entgegenkommende Fahrzeuglenker, bei dem es sich um einen schwarzen SUV mit Sigmaringer Kennzeichen handeln soll, stark abbremsen. Letzterer musste sogar auf einen Feldweg ausweichen. Nach dem gefährlichen Überholvorgang setzte der Unbekannte seine Fahrt unbeirrt in Richtung der Umgehungsstraße L 194 fort. Die Polizei Pfullendorf ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Personen, die den Überholvorgang beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Lenker des weißen Kastenwagens geben können, sowie der Fahrer des schwarzen SUV werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 an die Ermittler zu wenden.

Pfullendorf

Sachbeschädigung durch Graffiti

Unbekannte Täter besprühten zu einer bislang unbekannten Tatzeit mit Farbdosen das Versorgungshaus der Betriebsanlage des Bahnübergangs in der Kasernenstraße. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 450 Euro. Die Polizei Pfullendorf ermittelt wegen Sachbeschädigung. Personen, die an der Örtlichkeit Verdächtiges wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 an die Ermittler zu wenden.

Pfullendorf

LKW beschädigt Gartenzaun

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 47-jähriger Lkw-Lenker rechnen, der am Mittwochmittag gegen 12 Uhr im Kreuzungsbereich Bei der Lehmgrube und Plazidus-Ott-Straße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann beschädigte mit seinem Fahrzeug im Kurvenbereich einen Gartenzaun und wurde hierbei von einem Zeugen beobachtet. Nachdem der Zeuge den 47-Jährigen auf die Beschädigungen aufmerksam gemacht hatte, verließ der Lkw-Lenker die Örtlichkeit. Der Mann wurde kurze Zeit später von Polizeibeamten aus Pfullendorf angetroffen. Gegen ihn wird nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ermittelt.

Pfullendorf

Zusammenstoß zwischen Auto und Pedelec - Zeugenaufruf

Am Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr kam es in der Bahnhofstraße zu einer Kollision zwischen einem Autofahrer und einem 13-jährigen Pedelec-Lenker. Der 13-Jährige befuhr den Gehweg entlang der Bahnhofstraße und überquerte die Bahnhofstraße am Fußgängerüberweg. Noch bevor der Junge den Fußgängerüberweg vollständig überquert hatte, näherte sich ein bislang unbekannter Autofahrer und kollidierte mit dem Hinterrad des Pedelecs. Der Teenager konnte einen Sturz verhindern, woraufhin der Fahrzeuglenker anhielt, sich nach Verletzungen erkundigte und, nachdem die Frage verneint wurde, die Unfallstelle verließ. Die Polizei Pfullendorf hat die Ermittlungen aufgenommen. Beim Fahrzeug des Unfallverursachers soll es sich um einen roten Kleinwagen mit rotem Kennzeichen gehandelt haben. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 an die Ermittler zu wenden.

Bad Saulgau

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss sich ein 56-jähriger Fahrzeuglenker verantworten, der am Mittwochmittag in der Karlstraße mit seinem Auto unterwegs war. Der Mann wurde von Polizeibeamten des Polizeireviers Bad Saulgau kontrolliert, weil er keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Dabei stellte sich heraus, dass der 56-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Bad Saulgau

Brandalarm stellt sich als Fehlalarm heraus

Aufgrund von durch Bauarbeiten entstandenem Staub wurde am Mittwochnachmittag gegen 15.15 Uhr in der Rehabilitationsklinik des Krankenhauses ein Brandalarm ausgelöst. Die Rettungskräfte konnten nach kurzer Abklärung wieder abrücken.

Bad Saulgau

Dieb entwendet Bargeld aus Vereinsheim - Zeugenaufruf

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zur Sportgaststätte des SV Hochberg. Im Gebäude suchte der Unbekannte offenbar gezielt nach Bargeld und entwendete etwa 1.000 Euro. Bei den zuvor mehrfach fehlgeschlagenen Versuchen in die Gaststätte zu gelangen, verursachte der Täter zudem Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Polizei Bad Saulgau ermittelt nun wegen besonders schweren Fall des Diebstahls. Personen, die im genannten Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 an die Ermittler zu wenden.

Sigmaringen

Zimmerbrand - Richtigstellung

Nachdem in unserem gestrigen Polizeibericht zunächst von einer Rauchentwicklung aus dem Obergeschoss ausgegangen wurde, stellte sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte heraus, dass der Brand in einem Zimmer im Erdgeschoss entstanden war.

Hier unsere ursprüngliche Meldung vom 17.11.2021:

Zu einem Zimmerbrand alarmiert wurden die Freiwillige Feuerwehr Sigmaringen, der Rettungsdienst und die Polizei am Mittwochnachmittag kurz nach 14 Uhr in ein Wohnhaus in der Hornsteiner Straße. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Zimmer im Obergeschoss des Hauses in Flammen, Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Gebäude. Das Feuer, welches ersten Erkenntnissen zufolge möglicherweise durch einen unsachgemäßen Umgang mit offenem Feuer in dem Raum ausgelöst worden sein könnte, konnte von den Wehrleuten rasch gelöscht werden. Dennoch ist das Zimmer durch die Brandeinwirkung zunächst unbewohnbar geworden. Eine genaue Schadenshöhe kann aktuell noch nicht beziffert werden. Personen wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt. Das Kriminalkommissariat Sigmaringen hat Ermittlungen wegen des Verdachts eines Brandstiftungsdelikts eingeleitet.

Sigmaringendorf

Unfallflucht - Zeugenaufruf

Einen Sachschaden an einem Auto in Höhe von etwa 2.000 Euro hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer verursacht. Das Fahrzeug war am Dienstag zwischen 8.15 und 16.30 Uhr auf dem Firmenparkplatz einer Firma in der Hitzkofer Straße abgestellt. Der Unbekannte touchierte den Wagen mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken und entfernte sich im Anschluss, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Sigmaringen ermittelt nun wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Personen, die im genannten Zeitraum sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 an die Ermittler zu wenden.

Meßkirch

Ärger nach Fußballspiel

Unbekannte haben am Mittwochabend nach einem Fußballspiel einen Klapptisch, einen Mülleimer und einen Desinfektionsspender in der Randenhalle in Rengetsweiler beschädigt. Die Polizei Sigmaringen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

