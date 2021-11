Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Vorfahrt missachtet

Aufgrund einer Vorfahrtsmissachtung entstand am Dienstagmittag in Sigmaringen an zwei Autos ein Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Die 26-jährige Fahrerin eines Toyota fuhr von der Konviktstraße in die Mühlbergstraße ein und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten 19-jährigen Fahrer eines Skoda. Bei der Kollision blieben beide Unfallbeteiligten glücklicherweise unverletzt.

Sigmaringen

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss sich eine 28-jährige Autofahrerin strafrechtlich verantworten. Die Frau wurde am Dienstagmittag von Polizisten des Polizeireviers Sigmaringen in der Landesbahnstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen, da sie während der Fahrt ihr Mobiltelefon benutzte. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Fahrzeuglenkerin seit mehreren Jahren nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihren Wagen musste die 28-Jährige an Ort und Stelle stehen lassen. Sie wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Bad Saulgau

Mutwillig beschädigte Autos - Zeugen gesucht

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Dienstagmorgen auf dem Gelände der Willi-Burth-Schule parkende Autos beschädigt. Bei den Fahrzeugen, die der Schule zu Lehrzwecken dienen, wurden Seitenspiegel abgerissen, zudem wurde eine Heckscheibe eingeschlagen und eine Heckstoßstange abgerissen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Die Polizei Bad Saulgau ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Personen, die im genannten Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Mengen

Mutmaßlich unter Drogen unterwegs

Eine Anzeige wegen Fahrens unter der Wirkung berauschender Mittel droht dem Fahrer eines E-Scooters, der am Dienstagnachmittag in der Klosterstraße unterwegs gewesen ist. Der 36-Jährige wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen, bei der auch die Verkehrstüchtigkeit überprüft wurde. Dabei ergaben sich für die Beamten Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung, weshalb ein Drogenvortest durchgeführt wurde. Nachdem dieser positiv auf Cannabis reagierte, wurde der Mann zur Blutentnahme in eine nahegelegene Klinik verbracht. Sollte die Untersuchung der ärztlich entnommenen Blutprobe den Verdacht bestätigen, kommen auf den 36-Jährigen ein empfindliches Bußgeld, ein Fahrverbot und eine Eintragung im Verkehrssünderregister zu. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Mengen - Ennetach

Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs muss sich ein 55-jähriger Autofahrer verantworten, der am Dienstagnachmittag einen Unfall mit einem Gesamtschaden von etwa 8.000 Euro verursacht hat. Der Mann war mit einem Kastenwagen auf der Klosterstraße in Richtung B 32 unterwegs und musste hierzu die dortige Bahnunterführung durchqueren. Dabei übersah er jedoch die Höhenbegrenzung von 2,10 Metern, weshalb er mit dem Kastenaufbau gegen die Eisenbahnbrücke fuhr. Beim Versuch, das Fahrzeug aus der Unterführung herauszusteuern, fuhr der 55-Jährige rückwärts auf den Ford einer hinter ihm stehenden Autofahrerin auf. Die kurz darauf eingetroffenen Beamten nahmen beim Unfallverursacher deutlichen Alkoholgeruch wahr, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Da dieser einen Wert von etwa 1,8 Promille ergab, erfolgte eine ärztliche Blutentnahme in einer nahegelegenen Klinik und die Untersagung der Weiterfahrt sowie eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

Mengen

Rechts vor Links missachtet - Unfall

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr an der Einmündung Reiserstraße / Romstraße. Eine 55-jährige Smart-Lenkerin fuhr auf der Reiserstraße in Richtung Stadtmitte und übersah dabei die von rechts kommende 76-jährige vorfahrtsberechtigte Fahrerin eines Golfs. Bei der Kollision blieben beide Autofahrerinnen unverletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 3.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell