Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Schwerer Verkehrsunfall bei Altshausen

Landkreis Ravensburg (ots)

Altshausen

Frontalzusammenstoß fordert ein Todesopfer

Ein Frontalzusammenstoß hat auf der B 32 auf Höhe Altshausen am heutigen Dienstag gegen 12.45 Uhr ein Todesopfer gefordert. Drei weitere Personen wurden bei dem Unfall teils schwer verletzt. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein 27-Jähriger zwischen der Abzweigung Schreckensee und Hirschegg mit seinem Seat auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit dem VW eines 77-Jährigen, der in Richtung Bad Saulgau unterwegs war. Der Senior wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Altshausen mit schwerem Gerät befreit werden. Er sowie seine 54-jährige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen und wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Nach einer zunächst erfolgreichen Reanimation erlag der 77-Jährige wenig später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Der 27-jährige Unfallverursacher wurde ebenfalls schwer verletzt und in eine Klinik gebracht. Nach der Kollision mit dem VW wurde der Seat gegen den Pkw eines weiteren, 46-jährigen Verkehrsteilnehmers geschleudert, welcher leichte Verletzungen davontrug. Der Abschleppdienst kümmerte sich um den VW und den Seat, an denen Sachschaden von insgesamt rund 40.000 Euro entstand. Die Polizeibeamten beschlagnahmten den Führerschein des 27-Jährigen, gegen den nun wegen fahrlässiger Tötung und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt wird. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme bis gegen 16 Uhr gesperrt. Eine großräumige Umleitung wurde eingerichtet. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell