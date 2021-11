Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen asu dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Technischer Defekt löst Brandmelder aus

Rauchentwicklung in einem Serverraum war der Grund für einen Feuerwehreinsatz am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr am Bahnhofplatz. Die Feuerwehr evakuierte den Bürokomplex. Der technisch defekte Server konnte abgeschaltet werden. Der entstandene Sachschaden kann aktuell nicht beziffert werden.

Friedrichshafen

Nach Notrufmissbrauch - Angriff auf Polizeibeamte

Mit strafrechtlichen Folgen muss ein 46-jähriger Mann rechnen, der in der Nacht von Montag auf Dienstag mehrfach negativ in Erscheinung trat. Ab 21.30 Uhr rief er mehrfach den Notruf und meldete das angebliche Vorliegen einer Notlage. Wie sich bei der polizeilichen Überprüfung jedoch herausstellte, lag diese nicht vor. Stattdessen warf der Mann mit beleidigenden Äußerungen um sich und griff die eingesetzten Polizeibeamten an, sodass sie Pfefferspray gegen den 46-Jährigen einsetzen mussten. Auch die hinzugerufenen Kräfte des Rettungsdienstes beleidigte er. Aufgrund seines fortlaufenden Fehlverhaltens wurde der vollkommen uneinsichtige 46-Jährige in Polizeigewahrsam genommen und anschließend in eine Fachklinik gebracht. Ihn erwartet neben einer Anzeige wegen Notrufmissbrauchs auch eine Anzeige wegen Beleidigung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Friedrichshafen

Brandmelder eingeschlagen

Nachdem mutmaßlich drei Jugendliche am Samstag, den 6.11.2021, den Brandmelder im City-Tower eingeschlagen haben und daraufhin geflüchtet waren, ermittelt die Polizei Friedrichshafen strafrechtlich und sucht Zeugen. Durch das offensichtlich mutwillige Betätigen des Melders lösten sie einen Großeinsatz der Feuerwehr Friedrichshafen, des Rettungsdienstes und der Polizei aus. Personen, die Hinweise zu den Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Meckenbeuren

Verkehrsunfall

Ein Verkehrsunfall, bei dem eine 56-jährige Radfahrerin Verletzungen erlitt, ereignete sich am Montag gegen 13.45 Uhr in Lochbrücke. Als der 63-jährige Fahrer eines Mercedes-Sprinter von der Schussenstraße nach rechts auf die Seestraße einfahren wollte, überquerte die Radfahrerin die Fahrbahn und achtete dabei offenbar nicht auf den Fahrzeugverkehr. Infolge dessen streifte sie den Außenspiegel des Sprinters und stürzte. Der 63-Jährige bremste umgehend ab und kam dabei unglücklich mit seinem Fahrzeug auf dem Bein der Radlerin zum Stehen. Die Frau wurde leicht verletzt. Sie sowie der Sprinter-Fahrer, der einen Schock erlitt, wurden von Rettungsdiensten in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Überlingen

Auto zerkratzt

Unbekannte haben über das vergangene Wochenende einen in der Franziskanerstraße geparkten Pkw beschädigt. Die Täter zerkratzten die Fahrer- und Beifahrerseite des Fahrzeugs mit einem nicht bekannten spitzen Gegenstand und richteten dabei mehrere hundert Euro Sachschaden an. Die Polizei Überlingen ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Markdorf

Gabelkreuz gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Wie erst jetzt bekannt wurde, haben Unbekannte zwischen Anfang Oktober und Anfang November zwischen Markdorf und Bermatingen das Gabelkreuz aus einem Bildstock in der Straße "Wangen" gestohlen. Der Polizeiposten Markdorf ermittelt und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Kreuzes geben können, sich unter Tel. 07544/96200 zu melden.

Owingen

Randalierer

Nachdem ein 57-jähriger Mann am Montag gegen 13.30 Uhr in der Hauptstraße randaliert hat, ermittelt die Polizei Überlingen gegen ihn. Der Mann hatte Passanten angepöbelt, eine Papiermülltonne auf die Straße geschmissen und in einer nahegelegenen Kirche einen Stuhl beschädigt. Zeugen verständigten die Polizei. Gegenüber den Beamten gab er falsche Personalien an, verhielt sich vollkommen unkooperativ und trat bei der Gewahrsamnahme in Richtung der Polizisten. Auf den 57-Jährigen, der wegen seines psychischen Ausnahmezustands in eine Fachklinik gebracht wurde, kommt nun eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung zu. Darüber hinaus erwartet ihn eine Anzeige wegen der Angabe falscher Personalien.

