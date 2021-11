Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Körperverletzung vor Diskothek - Zeugen gesucht

Nach einer handfesten Auseinandersetzung am Sonntagmorgen gegen 3 Uhr vor einer Diskothek in der Anton-Sommer-Straße ermittelt die Polizei Friedrichshafen wegen Körperverletzung und sucht Zeugen. Ein deutlich alkoholisierter 25-Jähriger soll vom Sicherheitsdienst hinausgebeten und dort mehrfach ins Gesicht geschlagen worden sein. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter Tel. 07541/701-0 an die Ermittler zu wenden.

Friedrichshafen

Polizeibeamte angegriffen

Mit strafrechtlichen Konsequenzen müssen ein 46-jähriger Mann und eine 44-jährige Frau rechnen, die sich am Sonntagmorgen gegen 3 Uhr mit der Polizei angelegt haben. Die Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen wurden zu einer Hausstreitigkeit im Bäumlinger Weg gerufen und verwiesen das alkoholisierte Duo, zur Schlichtung der Auseinandersetzung, aus der Wohnung eines 44-Jährigen. Der Ältere kam dieser Aufforderung nicht nach und sperrte sich mit aller Kraft gegen die polizeilichen Maßnahmen. Auch die Frau zeigte sich unbeeindruckt vom Verweis und griff einen Polizeibeamten körperlich an. Beide mussten in einer Klinik eine Blutprobe abgeben und die restliche Nacht, zur Verhinderung weiterer Auseinandersetzungen, in polizeilichem Gewahrsam verbringen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.

Friedrichshafen

Tatverdächtiger nach mehreren Diebstählen in Gewahrsam

Nachdem ein 41-Jähriger am Samstag durch mehrere Diebstähle im Stadtgebiet negativ aufgefallen war, ermittelt die Polizei Friedrichshafen gegen ihn. Gegen 14.30 Uhr hatte er in einer Parfümerie gestohlen und konnte von einem Angestellten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Bei den Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass die hochwertige Jacke, die er trug, offensichtlich aus einem Kleidungsgeschäft entwendet worden war. Wieder auf freiem Fuß, klaute er am frühen Abend ein Mobiltelefon aus einer Gastronomie. Die Beamten stellten den 41-Jährigen erneut und fanden beim ihm neben dem gestohlenen Handy mehrere Jacken mit Etikett, Alkoholdosen, mehrere Parfums und eine Hoteltasche, die mutmaßlich allesamt aus Straftaten stammten. Nach Rücksprache mit einem zuständigen Richter ordnete dieser, zur Verhinderung weiterer Taten, den Gewahrsam des Mannes an. Auf den 41-Jährigen kommt ein Ermittlungsverfahren zu.

Friedrichshafen

Mutmaßliche Unfallflucht - Polizei sucht Unfallgeschädigten

Nach einem Spiegelstreifer am Sonntagmittag gegen 12.15 Uhr in der Länderöschstraße sucht die Polizei Friedrichshafen nach einem möglichen Unfallgeschädigten. Eine Zeugin hatte beobachtet, wie eine Kia-Lenkerin einen geparkten grauen oder beigefarbenen VW-Polo mit Lindauer Zulassung touchiert hatte. Da die Fahrerin sich nach kurzer Begutachtung der beiden Fahrzeuge jedoch aus dem Staub machte, verständigte die Zeugin die Polizei. Bei der Unfallaufnahme konnte zwar die Unfallverursacherin ermittelt werden, der geparkte VW-Polo stand jedoch nicht mehr in der Länderöschstraße. Personen, die sachdienlichen Hinweise zu dem VW, der mutmaßlich am linken Außenspiegel beschädigt sein könnte, geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen - Manzell

In Schrebergarten randaliert

Unbekannte haben sich in der Zeit zwischen Freitagabend und Sonntagmittag unberechtigt Zutritt zu einem Schrebergarten in der Zeppelinstraße verschafft und dort randaliert. Nachdem die Vandalen dort mutmaßlich eine Party mit reichlich Alkohol veranstalteten, die Gartenanlage verwüsteten und an der Hütte erheblichen Sachschaden anrichteten, ermittelt der Polizeiposten Immenstaad nun strafrechtlich. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07545/1700 zu melden.

Friedrichshafen

Diebstahl in Krankenhaus

Nachdem ein 58-jähriger Patient im Krankenhaus Friedrichshafen das Mobiltelefon und den Geldbeutel seines Zimmergenossen gestohlen hat, ermittelt die Polizei nun gegen ihn. Als der 72-Jährige den Diebstahl in der Nacht auf Montag bemerkte, hatte sich der 58-jährige Tatverdächtige bereits selbst entlassen. Bei der Überprüfung der Wohnanschrift des 58-Jährigen entdeckte die Polizei das Diebesgut. Er muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Neukirch

Nach Unfall geflüchtet

Nach einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen zwischen 4 Uhr und 4.30 Uhr auf der Landesstraße 333 bei Uhetsweiler ermittelt die Polizei Friedrichshafen. Die mutmaßliche Fahrerin eines Skodas war von Tettnang in Richtung Wangen unterwegs und hatte augenscheinlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihren Wagen verloren. In einer Linkskurve kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrszeichen sowie ein Bushäuschen. In der Folge schleuderte der Wagen zurück auf die Straße und kam nach rund 150 Metern zum Stehen. Vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer informierten die Polizei über den unbeleuchteten und nicht abgesicherten Wagen auf der Straße, dessen Insassen allem Anschein nach geflüchtet waren. Bei der Unfallaufnahme kam ein alkoholisierter Mann hinzu, der angab, dass seine nüchterne Frau den Wagen gelenkt und die Kollision verursacht habe. Bei dem Unfall entstand Gesamtsachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro. Die Beamten stellten den Führerschein der 34-Jährigen sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht ein. Da die Ermittler noch Zweifel daran haben, dass tatsächlich die 34-jährige Frau den Pkw gefahren hat, werden Zeugen, denen der Skoda Superb aufgefallen ist, gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 sich zu melden.

Überlingen

Betrunken auf E-Scooter erwischt

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss sich der 42-jährige Fahrer eines E-Scooters verantworten, der am Sonntagabend im Bereich Überlingen von der Polizei kontrolliert wurde. Bei der Überprüfung stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch beim Fahrer fest. Ein daraufhin veranlasster Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Für den 42-Jährigen folgte eine Blutentnahme in einer Klinik und die Untersagung der Weiterfahrt. Auf ihn kommt ein Strafverfahren zu.

Überlingen

Drogenschnelltest bei Fahrer positiv

Eine Anzeige wegen Fahrens unter der Wirkung berauschender Mittel droht einem 18-Jährigen, der am Sonntag gegen 21 Uhr im Stadtgebiet Überlingen von der Polizei kontrolliert wurde. Beim Erblicken des Polizeiwagens beschleunigte er erst unvermittelt, konnte aber kurz darauf von den Beamten angehalten werden. Beim Herantreten an den Wagen des Fahranfängers setzte sich dieser auf den Beifahrersitz und versuchte so vergeblich, einer Anzeige zu entkommen. Die Überprüfung der Verkehrstauglichkeit ergab den Verdacht einer aktuellen Drogenbeeinflussung. Nachdem ein Schnelltest positiv auf Betäubungsmittel reagierte, musste der 18-Jährige in einer Klinik eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sollte die Blutuntersuchung den Verdacht bestätigen, kommt auf den Fahranfänger neben einem empfindlichen Bußgeld, einem Fahrverbot und einer Eintragung im Verkehrssünderregister auch eine Nachschulung zu. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Bermatingen

Mutmaßlich unter Drogen am Steuer

Ein empfindliches Bußgeld, ein Fahrverbot und ein Eintrag im Verkehrssünderregister drohen einem 25-jährigen Autofahrer, den Polizeibeamte des Polizeireviers Überlingen am Sonntagnachmittag im Bereich Bermatingen stoppten. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht einer aktuellen Drogenbeeinflussung des jungen Mannes. Da auch ein Drogenvortest positiv auf illegale Substanzen reagierte, musste der 25-Jährige die Beamten in eine Klinik begleiten, wo die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Ob er mit einer Anzeige zu rechnen hat, kommt nun darauf an, ob die Blutuntersuchung den Verdacht bestätigt.

