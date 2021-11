Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Streit eskaliert

Nachdem eine 43-Jährige und ein 42-Jähriger am Sonntagabend in der Straße "in der Talwiese" in Streit geraten waren, ermittelt die Polizei Sigmaringen. Der Mann soll seine Lebensgefährtin geschlagen, gewürgt und beleidigte haben. Dem 42-Jährigen drohen nun strafrechtliche Konsequenzen.

Sigmaringen

Auto prallt gegen Baum

Mutmaßlich aufgrund von Übermüdung kam eine 21-jährige Autofahrerin am Sonntagnachmittag auf der Hohenzollernstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die junge Frau, die aus Richtung Krankenhaus unterwegs war, blieb bei der Kollision glücklicherweise unverletzt. Am Wagen der Unfallverursacherin entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Bad Saulgau

Unfallflucht

Mit einer Anzeige wegen Unfallflucht muss ein 47-jähriger Autofahrer rechnen, nachdem er am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr einen Unfall verursachte und danach einfach das Weite suchte. Der Mann war auf der B 32 von Bad Saulgau kommend in Richtung Herbertingen unterwegs und kam in einer langgezogenen Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte er eine Warnbake sowie eine Leitplanke und richtete Gesamtsachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro an. Nach dem Unfall verließ der 47-Jährige die Unfallstelle mit seinem Fahrzeug ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Mengen

Autofahrer löst Auffahrunfall aus

Ein Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden entstand, ereignete sich am Sonntagabend gegen 17.30 Uhr auf der Bundesstraße 311 bei Mengen. Ein 39-jähriger Autofahrer war in Richtung Rulfingen unterwegs. Da auf Höhe Zielfingen ein Opel weit auf die Fahrbahn hineinragte, musste der Audi-Lenker ausweichen und eine Vollbremsung einleiten um eine Kollision zu verhindern. Eine nachfolgende 30-jährige Renault-Fahrerin erkannte das Manöver zu spät und fuhr in das Audi-Heck. Die Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.

Sigmaringen

Besitzer der sechs Ziegen ermittelt

Nachdem der Polizei am Sonntagabend freilaufende Ziegen im Bereich der Brunnenstraße gemeldet wurden, konnte der Besitzer mittlerweile ermittelt werden.

Hier unsere ursprüngliche Meldung:

Am Sonntag gegen 20:20 Uhr wurden der Polizei durch einen Anwohner in der Brunnenbergstraße freilaufende Ziegen mitgeteilt. Beamte des Polizeireviers Sigmaringen konnten dann auf dem Gelände der Kreissporthalle Sigmaringen tatsächlich 6 Ziegen feststellen, die dort auf dem Gelände friedlich weideten. Offensichtlich waren die Ziegen zuvor aus einem Gehege eines nahegelegenen Waldstücks neben dem Kriegerdenkmal ausgebrochen. Mit Unterstützung der Tierrettung konnten die Ziegen wieder eingefangen und vorläufig sicher untergebracht werden. Bislang ist allerdings noch unklar, wem diese Ziegen gehören. Personen, die hierzu Angaben machen können, werden gebeten sich unter T. 07571 1040 bei der Polizei in Sigmaringen zu melden.

Gemeinsame Pressemeldung des Hauptzollamtes Ulm und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 15.11.2021:

Krauchenwies

Kontrollen von Zoll und Polizei

Zahlreiche Verstöße haben Zoll und Polizei in der Zeit zwischen Samstagabend und dem frühen Sonntagmorgen bei einer gemeinsamen Verkehrskontrollaktion im Bereich des Bahnhofs festgestellt. Zwischen 19 und 2 Uhr nahmen die Beamten Fahrzeuglenker, deren Mitfahrer und Ladung unter die Lupe. Dabei entdeckten die Ordnungshüter bei insgesamt acht Personen illegales Rauschgift. In vier Fällen müssen die Fahrer mit Anzeigen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss rechnen. Ein 41-Jähriger, der von den Einsatzkräften angehalten wurde, erbrachte in einem Atemalkoholtest einen Wert von knapp 2,5 Promille. Seine Fahrt endete Ort und Stelle. Er musste neben einer Blutprobe auch den Führerschein abgeben. Außerdem stoppten die Zöllner einen Fahrer, der mutmaßlich widerrechtlich rote Kennzeichen an seinem Fahrzeug verwendet hat. Gegen zwei weitere Fahrer wir nun wegen vorsätzlicher Steuerhinterziehung und des Verdachts der Geldwäsche ermittelt. Insgesamt waren neben starken Kräften des Zolls auch die Polizeireviere Sigmaringen und Bad Saulgau und die Polizeihundeführerstaffel an der Kontrollaktion beteiligt.

