Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Besitzer von 6 Ziegen gesucht

Am Sonntag gegen 20:20 Uhr wurden der Polizei durch einen Anwohner in der Brunnenbergstraße freilaufende Ziegen mitgeteilt. Beamte des Polizeireviers Sigmaringen konnten dann auf dem Gelände der Kreissporthalle Sigmaringen tatsächlich 6 Ziegen feststellen, die dort auf dem Gelände friedlich weideten. Offensichtlich waren die Ziegen zuvor aus einem Gehege eines nahegelegenen Waldstücks neben dem Kriegerdenkmal ausgebrochen. Mit Unterstützung der Tierrettung konnten die Ziegen wieder eingefangen und vorläufig sicher untergebracht werden. Bislang ist allerdings noch unklar, wem diese Ziegen gehören. Personen, die hierzu Angaben machen können, werden gebeten sich unter T. 07571 1040 bei der Polizei in Sigmaringen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell