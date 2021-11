Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Fahrlässige Brandstiftung

Das Abbrennen einer Feuerwerksbatterie durch bislang unbekannte Täter dürfte Ursache eines Brandes in der Wolfgangstraße in Friedrichshafen gewesen sein. Mehrere Anrufer teilten am Sonntag gegen 00:10 Uhr über Notruf mit, dass dort eine Gartenlaube in Brand stehe. Beim Eintreffen der Polizei stand die Gartenlaube bereits in Vollbrand. Durch die Hitze wurden zudem Fenster, Rollläden und Lüftungsöffnungen an der daneben befindlichen Hausfassade beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 25000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Neben der Polizei waren die Feuerwehr und der Rettungsdienst mit etwa 30 Einsatzkräften an der Brandstelle.

Friedrichshafen

Betrunken E-Scooter gefahren

Am Samstag gegen 04:05 Uhr fiel den Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen ein mit zwei Personen besetzter E-Scooter in der Paulinenstraße auf. Beim nachfolgenden Versuch den E-Scooter, der durch unsichere Fahrweise aufgefallen war, anzuhalten, flüchteten die beiden Personen zunächst zu Fuß, konnten jedoch nach kurzer Verfolgung zwischen zwei Fahrzeugen versteckt aufgefunden werden. Nachdem beim 25-jährigen Lenker des E-Scooters deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Sollte sich der Verdacht des Fahrens unter Alkoholeinfluss bestätigen, kommt auf ihn eine Strafanzeige zu.

Meckenbeuren

Spielplatz mit Farbe beschmiert

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung im Jasminweg in Meckenbeuren. Am Samstagnachmittag zwischen 16:00 und 17:00 Uhr wurde dort durch eine unbekannte Täterschaft der dortige Spielplatz mit roter Farbe beschmiert. Dadurch können die Sport- und Spielgeräte durch Kinder nicht mehr benutzt werden. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann wird gebeten sich unter T. 07541 7010 beim Polizeirevier in Friedrichshafen zu melden.

