Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Überlingen

Tauchunfall am "Parkhaus Post"

88662 Überlingen/ Bodenseekreis - Am Samstag, 13.11.2021, kam es gegen 11:20 Uhr am beliebten Tauchplatz "Parkhaus Post" zu einem Tauchunfall, bei dem zwei Personen betroffen waren. Die beiden Tauchpartner waren dabei, aus 40m Tiefe aufzutauchen, als bei einem von ihnen auf ca. 20m technische Probleme auftraten und er deshalb viel zu schnell zur Oberfläche aufstieg. Sein Partner folgte ihm zügig, aber kontrolliert, was ihn vermutlich davor bewahrte, Schäden davon zu tragen. Der erste Taucher wurde bei dem Vorfall glücklicherweise auch nur leicht verletzt. Nach einer Erstversorgung vor Ort durch Kräfte des DRK wurden beide dennoch zur Beobachtung ins Helios Spital Überlingen gebracht. Außer dem DRK waren auch Kräfte der Feuerwehr vor Ort. Die Wasserschutzpolizei Überlingen übernimmt die Ermittlungen bezüglich der Unfallursache.

