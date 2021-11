Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Überlingen

Randalierer in Tankstelle

Wegen mehrere Straftaten hat sich ein 28-jähriger zu verantworten, der am Samstag kurz nach Mitternacht in einer Tankstelle in der Lippertsreuter Straße zunächst eine Flasche Bier entwendete. Nachdem er in der Folge noch auf Kunden der Tankstelle losging und diese schlug, wurde er von couragierten Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Auch gegenüber den Polizeibeamten verhielt sich der augenscheinlich stark alkoholisierte Tatverdächtige renitent und beleidigte diese fortwährend. Auf Grund seines Verhaltens wurde der Tatverdächtige einem Arzt vorgestellt und daraufhin in eine Fachklinik verbracht, da er sich möglicherweise in einem psychischen Ausnahmezustand befand.

Heiligenberg

Wohnungseinbruch

Ein Unbekannter verschaffte sich am Freitag zwischen 14:00 und 19:30 Uhr über die Balkontür Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Birkenweg. Im Haus wurden mehrere Räume durchsucht. Hierbei wurde vom Täter Bargeld und Schmuck aufgefunden und entwendet. Der Wert des Diebesguts wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich unter T. 07551 8040 bei der Polizei in Überlingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell