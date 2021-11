Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Schlagabtausch vor Stadthalle

Wegen einer gemeldeten Schlägerei ist die Polizei Sigmaringen am Donnerstagabend zum Parkplatz der Stadthalle in der Georg-Zimmerer-Straße ausgerückt. Zwei 25 und 20 Jahre alte Männer gingen zuvor aufeinander los und verletzten sich durch Faustschläge. Grund des Streits dürfte eine Beleidigung gewesen sein. Auf beide kommen Strafanzeigen wegen wechselseitiger Körperverletzung zu.

Stetten am kalten Markt

Vorfahrt genommen

Die Vorfahrt eines bevorrechtigten Kleinbusses missachtet hat ein 57 Jahre alter Audi-Fahrer am Mittwochnachmittag an der Kreuzung Bahnhofstraße/Schneckenburgstraße. Der Audi-Lenker fuhr von der Weckensteinstraße in die Kreuzung ein und übersah den aus der Bahnhofstraße kommenden Kleinbus. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden.

Herbertingen

Lastwagenfahrer gesucht

Den Fahrer eines Lastwagens sucht das Polizeirevier Bad Saulgau, nachdem dieser auf der B32 zwischen Herbertingen und Mengen am Donnerstagmorgen Ladung verloren und dadurch einen Pkw im Gegenverkehr beschädigt hat. Der Schwerlaster verlor auf seinem Weg nach Mengen mutmaßlich mehrere Stücke Betonbruch, die den entgegenkommenden Opel trafen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Personen, die Hinweise auf den Lastwagenfahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Mengen

Geld aus Wohnung gestohlen

Wegen eines Einbruchs in der Lehmgrubenstraße ermittelt die Polizei. Ein Unbekannter hat sich mutmaßlich im Laufe des Donnerstagmorgens Zutritt zu einer Einliegerwohnung verschafft. Er durchsuchte die Räume und riss Schubladen auf. Gestohlen hat er letztlich mehrere hundert Euro Bargeld. Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07572/5071 zu melden.

Pfullendorf

Autofahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Autofahrer erlitten, der am Freitag gegen 11 Uhr von der Landesstraße zwischen Denkingen und Echbeck abkam und frontal mit einem Baum zusammengestoßen ist. Der 50 Jahre alte Opel-Lenker kam nach links von der Straße ab, fuhr in ein kleines Waldgebiet und krachte dort wuchtig gegen einen Stamm. Er wurde durch die Kollision schwer verletzt und vom Rettungsdienst anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Sein Wagen wurde durch die Kollision so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die Landesstraße war zur Unfallaufnahme teilweise komplett gesperrt.

