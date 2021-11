Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Baumaschinen gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Unbekannte haben am Mittwochabend, mutmaßlich gegen 22.30 Uhr, mehrere Baumaschinen von einer Baustelle in der Paulinenstraße gestohlen. Die Maschinen, bei denen es sich um eine Rüttelplatte, einen Fugenschneider und einen Grabenstampfer handelt, haben einen Gesamtwert von rund 8.000 Euro. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter zum Abtransport ein Fahrzeug in unmittelbarer Umgebung abgestellt hatten. Der Polizeiposten Friedrichshafen-Altstadt hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen und bittet Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 0754136142-0 zu melden.

Friedrichshafen

Auseinandersetzung in Spielhalle

Mit Konsequenzen muss ein 58-jähriger Mann rechnen, der am Donnerstagabend gegen 20.45 Uhr den Mitarbeiter einer Spielhalle in der Riedleparkstraße angegriffen hat. Der 27-jährige Angestellte hatte den mit rund 1,6 Promille deutlich alkoholisierten Mann auf die Maskentragepflicht angesprochen. Nachdem dieser darauf lediglich mit beleidigenden Äußerungen reagierte, forderte der Jüngere ihn zum Verlassen der Spielhalle auf. Dies brachte den 58-Jährigen noch mehr in Rage, woraufhin er seinem Gegenüber hinter die Theke mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll. Auch im Beisein der hinzugerufenen Polizeibeamten beleidigte er den 27-Jährigen mehrfach. Auf den aggressiven 58-Jährigen kommt nun eine Strafanzeige zu.

Oberteuringen

Einbruch in Wohnhaus

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Friedrich-Schiller-Straße am Donnerstag zwischen 16.15 Uhr und 19.15 Uhr hat die Polizei Friedrichshafen die Ermittlungen aufgenommen. Unbekannte hebelten in Abwesenheit der Bewohner ein Fenster auf, schlugen ein weiteres ein und verschafften sich so Zutritt zum Haus. Die Täter durchwühlten die Räume und entwendeten mehrere hochwertige Gegenstände, unter anderem ein E-Bike, eine Drohne, Markenkleidung und Schmuck. Der angerichtete Sach- und Diebstahlschaden kann aktuell noch nicht genau beziffert werden, dürfe aber im fünfstelligen Euro-Bereich liegen. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Ermittler zu wenden.

Gerade jetzt, in der dunklen Jahreszeit, rät das Polizeipräsidium Ravensburg zur besonderen Wachsamkeit. Wenn Sie in Ihrer Nachbarschaft Verdächtiges wahrnehmen, verständigen Sie umgehend den Notruf 110. Fragen rund um das Thema Einbruchsschutz beantworten Ihnen unsere Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in Ihrer Nähe. Ihren nächsten Ansprechpartner, der auch gern ein Vor-Ort-Termin mit Ihnen vereinbart, finden Sie unter dem Link: https://www.k-einbruch.de/beratungsstellensuche/

Weitere hilfreiche Tipps und Informationen zu diesem Thema finden Sie im Internet auf den folgenden Seiten: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/ https://www.k-einbruch.de/

Friedrichshafen

Körperverletzung

Nachdem eine 19-Jährige am Freitagmorgen gegen 2.30 Uhr von einem bislang Unbekannten angegriffen wurde, ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung. Die junge Frau hatte den Tatverdächtigen vor wenigen Tagen kennengelernt und seither täglich getroffen. Nachdem die 19-Jährige ihn am Morgen nicht mit in ihre Wohnung ließ, wurde er ausfällig und stieß die Frau zu Boden. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen an den Knien. Als sie den weiterhin aggressiven Mann mit einer Parfum-Flasche verjagen wollte, holte dieser zu einem Schlag mit seinem Fahrradschloss aus, ließ jedoch davon ab und fuhr mit seinem Rad in Richtung Romanshorner Platz. Die Ermittlungen, die durch die Polizei Friedrichshafen geführt werden, dauern aktuell noch an.

Immenstaad

Nötigung im Straßenverkehr

Weil er im Verdacht steht, am Donnerstag gegen 16.15 Uhr mehrere Verkehrsteilnehmer genötigt zu haben, muss sich ein 56-jähriger Lastwagenfahrer nun strafrechtlich verantworten. Der Fahrer war auf der neu ausgebauten Bundesstraße 31 von Friedrichshafen in Richtung Überlingen unterwegs, überholte trotz Verbots zwei Lkw und fuhr einem der beiden unter Betätigung der Lichthupe dicht auf. Beide Verkehrsteilnehmer schnitt der 56-Jährige beim Wiedereinscheren derart, dass diese zum Bremsen oder Ausweichen gezwungen waren.

Meersburg

Streit um Butterbrezel eskaliert

Eine 74-jährige Frau hat am Dienstagmittag in einer Bäckerei in der Dr.-Zimmermann-Straße mutmaßlich versucht, eine Butterbrezel zu stehlen, und griff, nachdem sie erwischt worden war, eine Verkäuferin an. Die Seniorin steckte die Backware bei kurzer Abwesenheit der 55-jährigen Angestellten in ihre Tasche. Ein Zeuge machte die Verkäuferin auf den Diebstahlsversuch aufmerksam. Nachdem diese die Kundin aufforderte, die Butterbrezel zu bezahlen und ihr darüber hinaus auch ein Hausverbot erteilte, beglich die 74-Jährige zwar ihre Schuld, weigerte sich jedoch, die Bäckerei zu verlassen, und stieß die 55-Jährige mehrfach mit ihrem Gehstock. Der Polizeiposten ermittelt nun strafrechtlich gegen die 74-jährige Kundin.

Überlingen

Unfall mit Sachschaden

Auf rund 5.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Donnerstag gegen 13.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf einem Einkaufscenter-Parkplatz in der Nußdorfer Straße entstand. Ein 38-jähriger Golf-Fahrer touchierte beim Einparken aus Unachtsamkeit einen geparkten BMW.

Überlingen

Vorfahrtsunfall

Ein Vorfahrtsunfall ereignete sich am Donnerstag gegen 13.30 Uhr an der Einmündung Andelshofer Straße / Überlinger Straße. Ein 34-jähriger VW-Lenker fuhr auf die Überlinger Straße ein und stieß dabei mit dem Volvo eines 76-jährigen Vorfahrtsberechtigten zusammen. Da der Volvo-Fahrer jedoch offenbar seinen Blinker fälschlicherweise nach rechts gesetzt hatte, jedoch trotzdem geradeaus weiterfuhr, muss sich der Senior mutmaßlich eine Teilschuld am Unfall zuschreiben. Der durch die Kollision entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

