PP Ravensburg: (Fronreute) Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und dem Polizeipräsidium Ravensburg vom 11.11.2021:

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und dem Polizeipräsidium Ravensburg vom 11.11.2021:

Fronreute (ots)

Polizei sucht Zeugen nach tödlichem Verkehrsunfall

Nach einem Verkehrsunfall am späten Samstagabend auf der Kreisstraße zwischen Fronhofen und Baienbach, bei dem ein 35-Jähriger tödlich verletzt worden war (wir berichteten), laufen die Ermittlungen auf Hochtouren.

Nach Bewertung der Unfallspuren an der Kollisionsstelle sowie dem Ergebnis einer ärztlichen Untersuchung des 35-jährigen Fußgängers, wurde auf Anregung der ermittelnden Beamten und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg, die Obduktion des Verstorbenen durch das Amtsgericht Ravensburg angeordnet.

Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse, insbesondere dem Ergebnis der durchgeführten Obduktion, gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass der alkoholisierte 35-jährige Fußgänger bereits vor der Kollision mit dem Nissan eines 21-Jährigen von einem weiteren Fahrzeug eines bislang Unbekannten angefahren und danach liegen gelassen worden sein könnte. Von dem flüchtigen Fahrzeuglenker fehlt bislang jede Spur. Es muss davon ausgegangen werden, dass das benutzte Fahrzeug Beschädigungen aufweist. Zur Aufklärung des Falles wurde bei der Verkehrspolizei in Weingarten unter Hinzuziehung starker Kräfte der Kriminalpolizei eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Diese bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe! Personen, die in der Unfallnacht zwischen 22 und 24 Uhr auf der Kreisstraße unterwegs waren und Verdächtiges beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise zum Fahrer oder dessen Wagen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 bei der Polizei in Weingarten zu melden.

