Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Polizei gibt auf der Messe "Haus Bau Energie" Tipps gegen Einbrecher

Friedrichshafen (ots)

Wie kann man sich vor Einbrechern schützen? Antworten auf diese und andere polizeiliche Fragen gibt die Polizei an ihrem Stand auf der Messe "Haus Bau Energie" in Friedrichshafen vom 12. bis 14. November. Das Fachteam des Referats Prävention vom Polizeipräsidium Ravensburg, das an allen drei Veranstaltungstagen vor Ort sein wird, informiert interessierte Messebesucherinnen und -besucher anhand diverser Exponate und durch Beratungsgespräche. Am Sonntag, 14.11.2021, um 14:00 Uhr, findet außerdem ein Fachvortrag zum Thema Einbruchschutz statt.

Aufgrund der ständigen Verbesserung der technischen Sicherungsmaßnahmen sind die Einbruchszahlen zuletzt bereits deutlich zurückgegangen. Etwa die Hälfte der Einbrüche kommt nicht über das Versuchsstadium heraus. Trotzdem gibt es noch viel zu tun, weshalb die Polizei auch in diesem Jahr auf der Messe vertreten sein wird, um für die Gefahren des Wohnungseinbruchdiebstahls zu sensibilisieren. Interessierte sind herzlich eingeladen, sich am Stand der Polizei zu informieren und haben dort zudem die Möglichkeit, einen Termin für eine Vorortberatung zu vereinbaren.

