Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Farbschmiererei

Ein 26-Jähriger hat am Sonntag gegen 14 Uhr in der Hindenburgstraße Sachschaden durch Kritzeleien mit einem Filzstift verursacht. Der junge Mann malte mit einem Filzstift Buchstaben auf insgesamt zwei Hauswände. Der 26-Jährige hat nun mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung zu rechnen.

Ravensburg

Sachbeschädigung an Schule

Ein bislang Unbekannter beschädigte zwischen Freitagmittag und Montagmorgen an einer Schule in der Spohnstraße die Jalousie an einem Containergebäude, sowie ein Regenfallrohr. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 850 Euro. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 0751/803-0 zu melden.

Ravensburg

Vorfahrt missachtet

Weil eine 19-jährige Opel-Fahrerin am Montag gegen 5.30 Uhr beim Einfahren in einen Kreisverkehr in der Alten Poststraße den im Kreisel fahrenden bevorrechtigten 58-jährigen Fahrer eines Renaults übersehen hat, kam es zur Kollision. Der entstandene Sachschaden beträgt ungefähr 4.000 Euro. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Ravensburg

Unfall auf Bundesstraße

Schaden in Höhe von 20.000 Euro und zwei Verletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend kurz vor 19 Uhr auf der B 30 bei Oberzell ereignet hat. Ein 56 Jahre alter Autofahrer fuhr in Richtung Ravensburg und wollte einen Vorausfahrenden überholen. Dazu wechselte er auf die rechte Fahrspur und übersah dabei den Audi eines 59-Jährigen, der diese bereits fuhr. Er stieß mit seinem BMW seitlich gegen den Wagen. Dieser krachte in die Leitplanke. Zwei 51 und 20 Jahre alte Mitfahrerinnen im Audi wurden durch die Kollision leicht verletzt. Sie wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand an den Autos ein Schaden, der sich auf insgesamt etwa 20.000 Euro beläuft.

Wangen

Schlägerei nach Autofahrt

Nach einer Autofahrt sind drei Männer in der Sonntagnacht am Bahnhof derart in Streit geraten, dass es zur handfesten Auseinandersetzung kam. Grund für den Streit war die Bezahlung der über eine App organisierten Fahrt, deren Höhe vorher mündlich vereinbart worden war. Als der 22 Jahre alte Mitfahrer sich am Zielort weigerte, das Geld zu bezahlen, schlugen der 32 Jahre alte Fahrer und ein 43-jähriger weiterer Mitfahrer auf den Jüngeren ein. Während auf die Angreifer nun ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung zukommt, muss sich der 22-Jährige wegen Betrugsverdacht verantworten.

Wangen

Hundebiss

Durch einen Hundebiss ist am Samstagnachmittag eine 39 Jahre alte Frau in der Franz-Walchner-Straße verletzt worden. Die Frau war mit Familie und einem eigenen kleinen Hund auf dem dortigen Bolzplatz, als ein großer Hund angerannt kam. Um ihren eigenen angeleinten Hund zu schützen, nahm diese den Hund auf den Arm. Der große Mischling biss die Frau daraufhin, sodass sich diese in einem Krankenhaus untersuchen lassen musste. Auf die Besitzer des Mischlings kommt eine Strafanzeige zu.

Kißlegg

Fahrer nach Unfall verletzt

Wuchtig war der Aufprall nach einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntag kurz nach 13 Uhr auf der Wangener Straße ereignet hat. Ein 32 Jahre alter Fiat-Fahrer war in Richtung Kißlegg unterwegs und bremste kurz vor dem Ortsausgang Zaisenhofen seinen Wagen ab, da er nach links abbiegen wollte. Dieses Bremsmanöver bemerkte ein hinterherfahrender 53-jähriger BMW-Lenker zu spät. Bei der Kollision mit dem Vordermann verletzte sich der Fiat-Fahrer leicht. Er wurde zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden, der an den Autos entstand, wird auf insgesamt etwa 13.000 Euro geschätzt.

Isny

Nach Unfall geflüchtet

Das Weite gesucht hat ein Unfallverursacher, der in der Kastellstraße zwischen Freitagabend und Samstagmittag einen geparkten VW Golf angefahren hat. Der nicht bekannte Fahrer streifte den Wagen auf der rechten Seite und verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Kißlegg

Unfall

Ein seitlicher Zusammenstoß hat sich am Sonntag gegen 16.30 Uhr auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Leutkirch-Süd und Kißlegg ereignet. Offensichtlich ohne den Blinker zu betätigen, setzt ein 70-jähriger Opel-Fahrer zum Überholen an und übersah hierbei einen auf gleicher Höhe überholenden 46-jährigen Mazda-Fahrer. Beim Fahrstreifenwechsel streifte der 70-Jährige den Mazda und wurde aufgrund der Wucht der Kollision nach rechts in den Grünstreifen abgewiesen. Hierbei überfuhr er zwei Verkehrszeichen. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro.

Leutkirch

Alkoholisiert am Steuer

Wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss erwartet einen 32-jährigen Pkw-Fahrer eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, nachdem dieser im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Sonntag gegen 7 Uhr auf der L 318 auf Höhe Urlau von einer Polizeistreife angehalten wurde. Bei der Kontrolle konnten die Polizisten Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Dem Mann untersagten die Beamten die Weiterfahrt. Neben einem Bußgeld kommt ein Fahrverbot auf den 32-Jährigen zu.

Weingarten

Unfall mit Sachschaden

Am Samstag gegen 17.45 Uhr kam es auf dem Gelände einer Waschanlage im Veit-Stoß-Weg zu einer Kollision zwischen einem 18-jährigen VW-Lenker und einem 28-jährigen Opel-Fahrer. Die Beiden parkten gegenüberliegend und wollten gleichzeitig rückwärts ausparken. Der 28-Jährige erkannt die Situation rechtzeitig und brachte sein Fahrzeug zum Stehen. Der 18-Jährige reagierte nicht auf das Hupen des Älteren und fuhr weiter zurück, wobei es zum Unfall kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden an der Stoßstange des Fahrzeughecks. Bei dem Opel beläuft sich der Schaden auf rund 2000 Euro und bei dem VW auf rund 1000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Bad Waldsee

Unfall - Vorfahrt missachtet

Einem anderen Autofahrer die Vorfahrt genommen hat am Sonntaggegen 12 Uhr ein 62-jähriger Skoda-Lenker auf der B30, Anschlussstelle Bad Waldsee Nord. Der 62-Jährige übersah beim Einbiegen in die B30 einen vorfahrtsberechtigten, 81-jährigen Mercedes-Lenker, der die B30 aus Richtung Biberach befuhr. Es kam zur Kollision, bei der ein Sachschaden in Höhe von 4500 Euro entstand. Es wurden keine Personen verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell