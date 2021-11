Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unfall mit Sachschaden

Auf rund 4.500 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Samstagabend gegen 20.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Ehlersstraße entstand. Offenbar abgelenkt von seinem Autoradio hatte der 21-jährige Unfallverursacher beim rückwärts Ausparken einen hinter ihm stehenden Pkw übersehen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Friedrichshafen - Ailingen

Pedelec-Fahrer übersehen - Unfall

Mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste ein 77-jähriger Pedelec-Fahrer, nachdem er am Samstag gegen 15.30 Uhr von einem Pkw übersehen und erfasst wurde. Ein 35-jähriger VW-Lenker wollte von Habratsweiler kommend auf die Hirschlatter Straße einfahren und übersah dabei den auf dem Fahrradweg aus Richtung Ailingen nahenden, vorfahrtsberechtigten Radler. Infolge der Kollision kam der 77-Jährige zu Fall und zog sich Prellungen und eine Gehirnerschütterung zu. Ein Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Am VW Golf entstand rund 1.500 Euro, am Pedelec etwa 800 Euro Sachschaden.

Friedrichshafen

Radfahrer bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend gegen 19 Uhr in der Eckenerstraße erlitt ein Radfahrer Verletzungen. Ein 61-jähriger Dacia-Lenker war in Richtung Stadt unterwegs und bog nach links auf ein Tankstellengelände ein. Dabei übersah er den in entgegengesetzter Richtung, auf dem Radweg fahrenden Radler. Infolge der Kollision wurde der 60-Jährige auf die Motorhaube des Dacia aufgeladen und zog sich dabei eine Verletzung am Bein zu. Ein Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Friedrichshafen

Betrunken unterwegs

Strafrechtliche Ermittlungen hat die Polizei Friedrichshafen gegen zwei Männer eingeleitet, die sich am Montagmorgen gegen 0.45 Uhr im Stadtgebiet trotz ihrer Alkoholisierung hinters Steuer gesetzt haben. Nachdem einem Zeugen ein Pkw aufgefallen war, der ohne Licht und in Schlangenlinien durchs Stadtgebiet fuhr, verständigte er die Polizei. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass sich die Männer nacheinander hinter das Steuer des Wagens gesetzt hatten. Da beide mit rund 1,6 und etwa 2,2 Promille deutlich alkoholisiert waren und sich bei einem der Männer Anzeichen einer aktuellen Drogenbeeinflussung ergab, mussten das Duo die Polizisten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Neben einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr drohen beiden weitere strafrechtliche Konsequenzen, da sie mutmaßlich auch ohne Fahrerlaubnis unterwegs waren.

Friedrichshafen

82-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag gegen 16.45 Uhr in der Niederholzstraße. Ein 82-jähriger Mann wollte gemeinsam mit seiner gleichalten Frau mit dem Pkw losfahren. Während der Wagen rückwärts rollte, stieg die Frau offensichtlich nochmals aus, um etwas aus dem Haus zu holen. Da der Fahrer dabei jedoch mutmaßlich die Handbremse nicht fand, rollte der Mercedes weiter rückwärts ein Gefälle hinab und kam erst an einer Garage auf der gegenüberliegenden Straßenseite zum Stehen. Die Beifahrerin, die mutmaßlich durch die offene Tür zu Boden gestoßen wurde, blieb mit schweren Verletzungen außerhalb des Wagens liegen und musste nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der genaue Unfallhergang ist derzeit nicht bekannt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, die durch den Verkehrsdienst Ravensburg geführt werden. Am Mercedes entstand rund 6.000 Euro Sachschaden, an der Garage beläuft sich dieser auf rund 1.000 Euro.

Überlingen

Fahrräder beschädigt

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 44-jähriger Mann rechnen, der am frühen Samstagabend in der Friedhofstraße randalierte. Der Mann zerstach bei zwei Rädern die Sättel und Reifen. Darüber hinaus verbog er ein Vorderrad und die Speichen. Die von Zeugen verständigten Beamten trafen den 44-Jährigen am Tatort an und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Den ersten Erkenntnissen zufolge soll ein vorausgegangener Nachbarschaftsstreit ursächlich für seine Tat gewesen sein. Der angerichtete Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

Markdorf

Linienbus streift Gebäude

Sachschaden entstand am Samstag gegen 11.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Straße "Am Stadtgraben". Ein 71-jähriger Linienbus-Fahrer war, bedingt durch eine Umleitung, in Richtung Marktplatz unterwegs und touchierte an einer Engstelle das Vordach eines Gebäudes. Dabei gingen mehrere Seitenfenster des Busses zu Bruch. Während am Gebäude den ersten Erkenntnissen zufolge kein Sachschaden entstand, beläuft sich dieser am Fahrzeug auf rund 10.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell