Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Scheer

Mann beleidigt und bespuckt Polizeibeamte

Polizeibeamte des Polizeireviers Sigmaringen wurden am Sonntag kurz nach 6 Uhr zu einer randalierenden Person im Eichbühlweg gerufen. Der deutlich alkoholisierte 48 Jahre alte Mann sollte vom Rettungsdienst wegen einer Verletzung behandelt werden und beleidigte und bedrohte die Polizeistreife sofort nach deren Eintreffen. Auch nachdem die Beamten den 48-Jährigen mit Handschließen gefesselt hatten, warf er mit beleidigenden Äußerungen um sich und bespuckte die Polizisten. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht und muss sich nun strafrechtlich verantworten.

Ostrach

Jagdwilderei - Polizei bittet um Hinweise

Ermittlungen wegen Jagdwilderei haben Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau aufgenommen. Eine Spaziergängerin hatte gegen 15.30 Uhr auf Höhe des Eckhofs beobachtet, wie ein Hund ein Reh angefallen und so schwer verletzt hatte, dass es vom Jagdpächter erlöst werden musste. Der Hundehalter soll mittleren Alters sein, trug einen langen schwarzen Wintermantel und eine Wintermütze. Er war mit einem roten oder orangen Kleinwagen unterwegs. Personen, die den Mann mit seinem dunklen, schlanken und sportlichen Hund gesehen haben oder die Hinweise zu ihm geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Bad Saulgau

Versuchter Opferstockaufbruch

Den Opferstock und eine Spieluhr in der Johanneskirche haben am Samstag zwischen 12 und 13.45 Uhr zwei Personen versucht aufzubrechen. Die beiden Täter scheiterten jedoch und gingen ohne Beute von Dannen. Polizeibeamte gehen derzeit einem Hinweis auf zwei 18-jährige Tatverdächtige nach. Das Duo erwartet nun strafrechtliche Konsequenzen.

Bad Saulgau

Fahrzeug beim Einparken gestreift

Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro hat eine 81 Jahre alte Toyota-Lenkerin am Sonntag gegen 10 Uhr in der Werderstraße verursacht. Beim Einparken streifte die Seniorin einen geparkten Audi an dessen vorderer linken Seite. Personen wurden nicht verletzt.

Bad Saulgau

Unfallflucht

Vor einer Diskothek in der Martin-Staud-Straße hat im Zeitraum von Samstag, 23 Uhr, bis Sonntag, 1 Uhr, ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen geparkten Opel Zafira gestreift und dabei Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro verursacht. Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher, der mit einem roten Fahrzeug unterwegs gewesen sein dürfte, geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.

Pfullendorf

Reifen zerstochen

Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro hat ein zunächst unbekannter Täter am Samstag gegen 22 Uhr im Josef-Schreck-Weg verursacht, indem er den Hinterreifen eines geparkten Fahrzeugs zerstochen hat. Zeugen brachten eine alarmierte Polizeistreife auf die Spur des 43 Jahre alten Tatverdächtigen. Der Mann muss sich nun wegen Sachbeschädigung strafrechtlich verantworten.

Pfullendorf

Mann rastet aus

Zu einer handfesten Auseinandersetzung wurden Polizeibeamte am Sonntag kurz nach Mitternacht in die Weißochsengasse gerufen. Ein alkoholisierter 37 Jahre alter Mann war mit seinen Eltern derart in Streit geraten, dass Anwohner die Polizei verständigten. Im Beisein der Beamten schubste der 37-Jährige seine 65-jährige Mutter und verletzte sie. Als die Polizisten versuchten, den Mann festzunehmen, wehrte sich dieser massiv gegen den Zugriff. Einen Beamten zog er an den Haaren und spuckte einer Polizistin ins Gesicht. Im Laufe der weiteren Maßnahmen versuchte der 37-Jährige einem weiteren Polizeibeamten zweimal einen Kopfstoß zu versetzen und beleidigte die Beamten fortwährend. Den Rest der Nacht musste der Mann in der Gewahrsamszelle verbringen. Zwei Polizeibeamte wurden durch den Angriff leicht verletzt. Den 37-Jährigen erwarten nun neben der Rechnung für die unfreiwillige Übernachtung mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Körperverletzung, Beleidigung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell