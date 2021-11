Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Mann bei Schlägerei verletzt

In den frühen Sonntagmorgenstunden kam es vor einer Gaststätte in der Montfortstraße zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten. Nach Zeugenangaben schlugen mehrere junge Männer auf einen 27-jährigen Mann ein und flüchteten anschließend. Durch einen Zeugen vor Ort wurde ein 28-jähriger Tatverdächtiger wiedererkannt und vorläufig festgenommen. Der 27-jährige Geschädigte kam mit mehreren Kopfplatzwunden in ein Krankenhaus. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Langenargen

Auto streift Radfahrerin und flüchtet

In der Nacht von Samstag auf Sonntag befuhr die 65-jährige Fahrradfahrerin die Von-Keine-Straße als sie um 23:35 Uhr von einem unbekannten Pkw gestreift wurde, als dieser sie mit nicht ausreichendem Seitenabstand überholte. Durch die Berührung kam die Geschädigte zu Sturz und zog sich hierbei eine Kopfplatzwunde sowie mehrere Prellungen zu. Zum flüchtenden Fahrzeug konnte die Geschädigte bislang keine Angaben machen. Die Fahrradfahrerin kam zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Tettnang

Alkohol führte zu Unfall

Ein 83-jähriger Lenker eines 5er BMW´s verursachte am Samstag um 10:15 Uhr einen Verkehrsunfall als er beim Entsorungszentrum in Tettnang seinen Müll entsorgen wollte. Nach eigenen Angaben kam der BMW-Fahrer auf Grund von nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Maschendrahtzaun. Bei der Unfallaufnahme konnte beim Tatverdächtigen deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Beim Tatverdächtigen wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein einbehalten. Am Fahrzeug sowie am Maschendrahtzaun entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell