Fronreute

Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Am Samstag, gegen 23:40 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 7962 zwischen Fronhofen und Blitzenreute zu einem tragischen Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Aus bislang unbekannter Ursache kam es auf freier Strecke, Höhe Geratsreute, zur Kollision zwischen dem Nissan X-Trail eines 21-jährigen und einem 35-jährigen Fußgänger, welcher zur Unglückszeit auf der Straße lag. Der Fußgänger erlag seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Zur Ermittlung des genauen Unfallherganges wurde ein Gutachter eingeschaltet, der noch in der Nacht die Unfallstelle, sowie das Fahrzeug in Augenschein nahm. Vor Ort waren insgesamt drei Polizeistreifen, Notarzt und Rettungswagen, sowie die Freiwillige Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen eingesetzt. Die Kreisstraße musste im Bereich der Unfallstelle bis um 04:00 Uhr gesperrt werden. Die Unfallermittlungen des Verkehrsdienstes dauern an.

Isny

Pkw kollidiert mit Roller

Am Samstagabend gegen 17:37 Uhr übersah der 67-jähriger Lenker eines Citroen Belingo eine 17-jährige Rollerfahrerin mit ihrem 17-jährigen Sozius, als er auf dem Achener Weg in Richtung Ratzenhofen fuhr. Als der Unfallverursacher auf Höhe der Einmündung nach Achen nach links abbiegen wollte, übersah er die entgegenkommende Rollerfahrerin mit ihrem Sozius und kollidierte mit diesen. Diese kamen hierdurch zu Sturz und zogen sich mittelschwere Verletzungen zu. Beide Verletzte kamen in ein nahegelegenes Krankenhaus zur Untersuchung.

