Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Überlingen

Spiegelstreifer im Begegnungsverkehr

Auf der Kreisstraße von Bambergen in Richtung Owingen kam es am Freitagabend gegen 18:15 Uhr zu einer Kollision zweier Autos, welche sich an den jeweils linken Außenspiegeln streiften. Nach bisherigen Erkenntnissen kam eine 43-jährige Autofahrerin mit ihrem VW Tiguan auf die Gegenfahrspur und streifte dort den entgegenfahrenden VW Caddy eines 50-jährigen Mannes. An beiden VW entstand Sachschaden in Höhe von ca. je 1500 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten des Polizeireviers Überlingen eine mutmaßliche Alkoholisierung der Fahrerin aus dem Bereich Pfullendorf fest, weshalb sie ihren Führerschein vor Ort abgegeben und sich einer Blutentnahme unterziehen lassen musste. Die Unfallermittlungen der Polizei dauern an.

Markdorf

Betrunken mit dem Auto unterwegs

Bei Verkehrskontrollen des Polizeireviers Überlingen in Markdorf stellten die Beamten in der Nacht von Freitag auf Samstag bei einer 38-jährigen Autofahrerin aus dem Deggenhausertal eine alkoholische Beeinflussung fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte gegen 01:30 Uhr den Verdacht, weshalb die Frau ihren VW auf einem nahegelegenen Parkplatz abstellen und stehen lassen musste. Die Frau gab anschließend eine Blutprobe sowie ihren Führerschein ab. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Am Ende des eingeleiteten Strafverfahrens könnte eine Geldstrafe, sowie der Führerscheinentzug stehen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell