Lkw-Fahrer bekommt Ruhepause verordnet

Bei Kontrollen des Verkehrsdienstes Kißlegg am Freitagmittag auf der Autobahn 96 nahmen die Beamte einen, in Polen zugelassenen Lkw unter die Lupe. Dessen 54-jähriger Fahrer, so die Feststellungen bei der Kontrolle, hatte über einen Zeitraum von mindestens einem Tag die für den Güterverkehr vorgeschriebene Fahrerkarte nicht in sein digitales Kontrollgerät eingelegt. So legte er den bisherigen Erkenntnissen nach, in diesem Zeitraum weit über 1000 Kilometer zurück. Die vorgeschriebenen Ruhezeiten für Berufskraftfahrer hielt er zudem nicht ein. Die Beamten verordnetem dem Mann eine Zwangspause von mehreren Stunden und legen eine Ordnungswidrigkeiten Anzeige an die zuständige Behörde vor.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis muss sich ein 29-jähriger Fahrer eines Gespanns verantworten. Das Schweizer Gespann, bestehend aus einem Kleintransporter und einem Wohnwagen war am Freitagabend gegen 20:45 Uhr auf der BAB 96 an einem Verkehrsunfall beteiligt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann, zwar eine Fahrerlaubnis besitzt, die erteilten Fahrerlaubnisklassen jedoch nicht zum Führen dieses Gespanns berechtigten. Der Mann musste den Wohnwagen stehen lassen und eine Sicherheitsleistung von mehreren Hundert Euro hinterlegen.

Ausländische Fahrerlaubnis abgelaufen

Seit über einem Jahr war die Fahrerlaubnis eines 43-jährigen Mannes aus Ungarn abgelaufen. Beamte des Verkehrsdienstes Kißlegg kontrollierten am Freitagabend gegen 19:30 Uhr auf der BAB 96 den Fahrer eines Seat Alhambra. Hierbei stellten sie fest, dass die ungarische Fahrerlaubnis des Mannes abgelaufen war und somit keine Gültigkeit mehr besaß. Seinen Pkw durfte er nicht mehr weiterfahren und eine Sicherheitsleistung zur Sicherung des Strafverfahrens hinterlegen.

Unfall an Fußgängerüberweg

Am Freitagmittag, gegen 13:00 Uhr kam es am Fußgängerüberweg in der Schussenstraße zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei befuhr der 20-jährige Autofahrer die Schussenstraße Orts auswärts. Zu dieser Zeit fährt der 14-jährige Fahrradfahrer am Fußgängerüberweg auf die Fahrbahn, wobei es zum Streifvorgang zwischen Auto und Fahrrad kam. Glücklicherweise entstand kein Personenschaden, sondern lediglich Sachschaden am Pkw von geschätzten 2000 Euro und am Fahrrad in Höhe von ca. 200 Euro. Zur Ermittlung des genauen Geschehensablaufs stellten die Beamten des Polizeireviers Weingarten mehrere Zeugen fest und befragten sie zu ihren Feststellungen. Die Unfallermittlungen dauern an. Nach bisherigem Ermittlungsstand hat der Autofahrer mit einer Strafanzeige und somit möglicherweise mit einer Geldstrafe zu rechnen.

Missachtung Rotlicht führt zu Unfall

Kurz nach 19 Uhr am Freitagabend kam es an der Kreuzung der Abt-Hyller-Straße - Hähnlehofstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Nach bisherigen Ermittlungen dürfte die 37-jährige Autofahrerin mit ihrem Hyundai eine rote Ampel überfahren haben, wodurch es dann zur seitlichen Kollision mit dem querenden Rover eines 28-jährigen Mannes aus Weingarten kam. Am Rover entstand Sachschaden von ca. 4000 Euro, am Hyundai geschätzte 3000 Euro. Durch die Wucht des Aufpralles erlitt die Hyundai-Fahrerin leichte Verletzungen. Die polizeilichen Unfallermittlungen dauern an, ein Ordnungswidrigkeiten Verfahren wurde eingeleitet, ein Unfallzeuge zur seinen Wahrnehmung angehört.

