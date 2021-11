Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Wachtelgehege fängt Feuer

Der Brand eines Wachtelgeheges war die Ursache für einen Einsatz der Feuerwehr Friedrichshafen, des Rettungsdienstes und der Polizei am Freitag gegen 10.45 Uhr in der Waggershauser Straße. Eine 50-jährige Anwohnerin hatte den ersten Ermittlungen zufolge eine Kerze als Heizung in das Gehege gestellt. Das Stroh und Holz fing daraufhin jedoch kurze Zeit später Feuer. Alle acht Wachteln konnten den Flammen entkommen. Da der Stall nah an einem Gebäude aufgestellt war, entstand an der Fassade Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich. Die 50-Jährige wurde durch die Rauchentwicklung leicht verletzt und vom Rettungsdienst am Einsatzort untersucht. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und etwa 20 Kräften am Einsatzort war, rückte, nachdem das Feuer gelöscht und das Gebäude gelüftet war, wieder ab. Während der Einsatzmaßnahmen war die Waggershauser Straße bis etwa 11.45 Uhr gesperrt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.

Friedrichshafen

Fahrzeug angefahren

Rund 2.000 Euro Sachschaden verursachte ein bislang Unbekannter am Donnerstag zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr in der Königsberger Straße, als er, mutmaßlich beim Vorbeifahren, einen parkenden BMW streifte. Da er sich anschließend nicht um den hinterlassenen Schaden kümmerte, sondern das Weite suchte, ermittelt die Polizei Friedrichshafen wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 bei den Ermittlern zu melden.

Friedrichshafen

Pizza im Ofen vergessen - Brandalarm

Eine angebrannte Pizza in einer Wohnung in der Charlottenstraße war am Donnerstag gegen 21 Uhr die Ursache für einen Einsatz der Feuerwehr Friedrichshafen und der Polizei. Bereits beim Betreten des Treppenhauses stellten die Einsatzkräfte Brandgeruch fest, der aus der Wohnung austrat. Erst auf mehrfaches Klingeln und Klopfen öffnete der 37-jährige Bewohner die Türe und gab an, seine Pizza im Backofen vergessen zu haben. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und zehn Kräften im Einsatz war, lüftete das verrauchte Haus und konnte nach kurzer Zeit wieder abrücken. Außer der offenbar ungenießbar gewordenen Pizza entstand kein Schaden.

Langenargen

Nötigung im Straßenverkehr

Nachdem ein unbekannter Fahrer eines roten Toyota Sportwagens am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr trotz Verbots überholt und mehrere Verkehrsteilnehmer durch ein abruptes Bremsmanöver zum Anhalten genötigt haben soll, sucht die Polizei Friedrichshafen nun Zeugen. Der Unbekannte war auf der Bundesstraße 31 von Lindau in Richtung Friedrichshafen unterwegs und überholte nach der Landesgrenze mehrere Autos trotz durchgezogener Linie. Im Bereich Kressbronn soll der Lenker des Sportwagens auf der Bundesstraße bis zum Stillstand abgebremst haben, sodass die hinter ihm fahrenden Fahrzeug-Lenker ebenfalls zum Anhalten gezwungen wurden. In der Folge sei der Toyota-Fahrer ausgestiegen und habe mit dem Fahrer eines blauen Smart ein Streitgespräch geführt. Aufgrund des gefährlichen Manövers ermittelt nun die Polizei und bittet Personen, die auf den roten Toyota aufmerksam wurden oder durch dessen Manöver behindert oder gefährdet wurden, insbesondere den Fahrer des blauen Smart, sich unter Tel. 07541/701-0 bei den Ermittlern zu melden.

Kressbronn

Ladung verloren

Der 19-jährige Fahrer einer landwirtschaftlichen Maschine hat am Mittwoch gegen 16.45 Uhr auf der K 7709 bei Gießenbrücke Ladung verloren. Die hintere Ladewand des Hängers hatte sich aus bislang unbekannten Gründen aus der Verankerung gelöst, sodass eine erhebliche Menge Mais und Gerste auf die Straße fiel. Während der Aufräumarbeiten musste die Kreisstraße bis etwa 18.15 Uhr gesperrt werden.

Kressbronn

Wasserdampf löst Brandmelder aus

Ursächlich für einen Brandalarm in einer Firma in der Heidachstraße dürfte am Donnerstag gegen 8.30 Uhr ausgetretener Wasserdampf aus einer Maschine gewesen sein. Die Freiwillige Feuerwehr Kressbronn, die mit rund 21 Kräften im Einsatz war, konnte nach kurzer Abklärung wieder abrücken. Es entstand kein Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.

Überlingen

Streit zwischen Arbeitskollegen eskaliert

Nach einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 46 und 23 Jahren in einer Firma in der Straße "Heiligenbreite" hat die Polizei strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen. Im Verlauf des Streits soll der Jüngere versucht haben, mit einem Teppichmesser in Richtung seines Kontrahenten zu stechen. Der 46-Jährige wiederum habe den Angriff mit einem Schlag in dessen Gesicht gekontert. Darüber hinaus soll es zu beleidigenden Äußerungen gekommen sein. Beide Rivalen müssen mit einer Strafanzeige rechnen.

Überlingen / Hagnau / Uhldingen-Mühlhofen

Verkehrskontrollen

Nachdem die Polizei Überlingen mit Unterstützung von Beamten des Polizeipräsidiums Einsatz am Donnerstagnachmittag den Verkehr genauer unter die Lupe genommen hat, müssen nun etwa 45 Verkehrsteilnehmer mit Konsequenzen rechnen. Bei den Kontrollen im Überlinger Stadtgebiet, in Hagnau und in Uhldingen-Mühlhofen gingen den Beamten knapp 30 Fahrer ins Netz, die während der Fahrt verbotenerweise ein technisches Gerät benutzten. Sie müssen nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen, die ein saftiges Bußgeld und eine Eintragung im Verkehrssünderregister zur Folge hat. Weitere 15 Verkehrsteilnehmer erwartet ein Bußgeld, weil sie sich selbst oder ihre Kinder nicht angegurtet hatten. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei nochmals ausdrücklich vor derart leitsinnigem und fahrlässigem Verhalten. Ablenkung im Straßenverkehr ist immer wieder die Ursache für insbesondere schwere Verkehrsunfälle. Bereits eine kurze Unaufmerksamkeit durch das Bedienen des Navigationsgeräts oder des Mobiltelefons kann schwerwiegende Konsequenzen für sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer haben. Auch das falsche Tragen eines Sicherheitsgurts kann mögliche Unfallfolgen erheblich negativ beeinflussen.

Hagnau

Tiefgaragen-Terminal beschädigt - Zeugen gesucht

Nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwoch zwischen 8.30 Uhr und 10 Uhr das Schlüsselterminal der Tiefgarage eines Hotels in der Seestraße erheblich beschädigt und danach einfach das Weite gesucht hat, ermittelt der Polizeiposten Meersburg wegen Verkehrsunfallflucht. Bei dem Unfall riss die Standsäule aus der Verankerung. Der verursachte Sachschaden beläuft sich den ersten Einschätzungen zufolge auf rund 3.000 Euro. Personen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind oder sonst sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07532/43443 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Markdorf

Sporthallen-Scheibe beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Unbekannte haben zwischen vergangenem Freitag und Dienstag eine Fensterscheibe der Sporthalle des Bildungszentrums beschädigt. Die Täter richteten durch den mutmaßlichen Steinwurf rund 1.200 Euro Sachschaden an. Die Ermittlungen führt der Polizeiposten Markdorf. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter Tel. 07544/96200 entgegen.

Bermatingen

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Erheblicher Sachschaden hat ein unbekannter Autofahrer zwischen Mittwochabend und Donnerstagabend an einem in der Autenweiler Straße geparkten VW Golf angerichtet. Da der Unbekannte, der den Unfallspuren zufolge mutmaßlich mit einem weißen Pkw unterwegs war, nach dem Ereignis einfach das Weite suchte, ermittelt nun die Polizei Überlingen wegen Verkehrsunfallflucht. Der Schaden erstreckt sich am VW über die gesamte Fahrzeuglänge und wird auf etwa 4.000 Euro beziffert. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben oder sonst Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 bei den Ermittlern zu melden.

