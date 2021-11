Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Nach Belästigung in Gewahrsam

Wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung ermittelt das Kriminalkommissariat Sigmaringen gegen einen 46-Jährigen, der am Donnerstagnachmittag auf dem Gelände eines Lebensmitteldiscounters in der Au eine 14-Jährige unsittlich berührt haben soll. Der stark alkoholisierte Mann soll zudem mehrere Passanten angepöbelt und die Örtlichkeit trotz mehrfacher Aufforderung nicht verlassen haben. Die Nacht verbrachte der 46-Jährige auf richterliche Anordnung in Polizeigewahrsam.

Sigmaringen

Fahrrad beschädigt

Nach einer Sachbeschädigung an einem schwarzen Fahrrad mit lila Flecken sucht das Polizeirevier Sigmaringen den Eigentümer und bittet diesen, sich unter Tel. 07571 104-220 zu melden. Ein Zeuge beobachtete in der Nacht auf den heutigen Freitag zwei 28- und 42-Jährige dabei, wie sie das Rad in der Schwabstraße umgeworfen und beschädigt haben. Eine Polizeistreife erhob die Personalien der beiden Männer später bei einer Kontrolle und stellte das Fahrrad sicher. Die Männer müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

Stetten am kalten Markt

Auffahrunfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 10.30 Uhr in der Lagerstraße zwischen zwei Pkw ereignete. Die 66-jährige Fahrerin eines Opel bemerkte offenbar zu spät, dass eine vorausfahrende Fiat-Fahrerin beim Abbiegen auf einen Parkplatz verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr dieser auf. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Illmensee

Fahrzeug überschlägt sich - Fahrer leicht verletzt

Glück im Unglück hatte der 28-jährige Fahrer eines Renault bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag gegen 2.30 Uhr auf der Neubrunnerstraße zwischen Pfullendorf und Illmensee ereignete. Der Fahrzeuglenker verlor nach derzeitigem Ermittlungsstand aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto und kam von der Fahrbahn ab. Nachdem das Fahrzeug zunächst mehrere Schutzplanken und ein Verkehrszeichen touchierte, überschlug sich das Fahrzeug. Der 28-Jährige verletzte sich infolge des Aufpralls leicht und musste zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 11.000 Euro. Neben dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr Illmensee in die Rettungsmaßnahmen eingebunden.

Bad Saulgau

Unfall durch Unaufmerksamkeit

Offensichtlich aufgrund von Unaufmerksamkeit fuhr am Donnerstag gegen 18 Uhr die 60-jährige Fahrerin eines Opel auf einen vorausfahrenden Ford auf, der in der Josef-Bautz-Straße vor einem Kreisverkehr verkehrsbedingt bremsen musste. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6.000 Euro. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

