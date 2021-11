Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Lose Radmuttern

Den Verdacht, dass jemand an seinem Wagen die Radmuttern gelöst hat, hegt ein 44 Jahre alter Mann, der am Donnerstagmorgen auf der B 30 unterwegs war. Der VW-Fahrer hörte während der Fahrt klackernde Geräusche. Er stellte nach dem Anhalten fest, dass die Radmuttern am vorderen linken Rad gelöst waren und ein Bolzen bereits fehlte. Da der Pkw während der letzten Woche lediglich in der Rosa-Bauer-Straße und der Kuppelnaustraße geparkt stand, steht der Verdacht im Raum, dass die Muttern von einem Fremden gelöst wurden. Personen, die diesbezüglich Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Wangen

Zwei Verletzte nach Unfall

Überschlagen hat sich ein Auto bei einem Unfall auf der A 96 am Donnerstag gegen 17.45 Uhr, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 36 Jahre alter Citroen-Fahrer war in Richtung Memmingen unterwegs, als er auf Höhe der Behelfsausfahrt Neuravensburg abgelenkt wurde und ruckartig nach links lenkte. Sein Wagen geriet ins Schleudern und prallte gegen das Heck eines Anhänger-Gespanns. Im Anschluss schleuderte der Citroen nach rechts, kam von der Straße ab und überschlug sich im Grünstreifen. Der Pkw kam auf dem Dach zum Liegen. Dem Fahrer des Pkws mit Anhänger, bei dem es sich um einen Fahrschüler handelte, gelang es, sein Gespann sicher auf dem Seitenstreifen anzuhalten. Der Fahrlehrer, der währenddessen auf dem Beifahrersitz saß, klagte nach der Kollision über Schmerzen und wurde, ebenso wie der Fahrer des Citroen, zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am Wagen des Unfallverursachers entstand Totalschaden in Höhe von rund 8.000 Euro, er musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Hänger dürfte sich indes auf etwa 2.000 Euro belaufen.

Wangen

Drei Fahrer verletzt

Drei Verletzte und ein Schaden in Höhe von etwa 17.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr auf der Landesstraße 320 zwischen Deuchelried und dem Bahnhof Ratzenried ereignet hat. Ein 42 Jahre alter Mitsubishi-Fahrer erkannte zu spät, dass die Autos vor ihm aufgrund eines vorausfahrenden Mähfahrzeugs anhalten mussten. Der 42-Jährige fuhr wuchtig auf den Fiat vor ihm auf und schob diesen gegen einen Dacia. Er sowie die 56-jährige Fiat-Lenkerin und der 46 Jahre alte Dacia-Fahrer wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Abschleppunternehmen barg den Mitsubishi und den Fiat.

Wangen im Allgäu

Bei Pkw Aufbruch Goldkette entwendet

Ein bislang unbekannter Täter hat augenscheinlich am Donnerstagnachmittag im Weißgerberweg aus einem verschlossenen roten Renault Clio eine Goldkette entwendet. Wie genau der Täter in den Wagen gelangte ist bislang nicht bekannt. Die Tatörtlichkeit befindet sich unmittelbar neben dem Argencenter, weshalb nicht auszuschließen ist, dass Zeugen die Tat beobachtet haben könnten. Das Polizeirevier Wangen bittet deshalb Personen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Pkw-Aufbruch geben können, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Amtzell

Hoher Schaden nach Auffahrunfall

Drei Autos ineinandergeschoben hat eine 29 Jahre alte VW-Fahrerin am Donnerstagnachmittag kurz nach 16 Uhr auf der Bundesstraße 32 zwischen Wangen und Ravensburg. Sie erkannte zu spät, dass die vor ihr fahrenden Pkw wegen eines Fahrzeuglenkers, der in Richtung Brententann abbiegen wollte, bremsen mussten. Wuchtig fuhr sie mit ihrem Golf auf den vorausfahrenden Fiat einer 28-Jährigen und schob diesen gegen einen VW Touran. Der Touran prallte in der Folge gegen den vor ihm fahrenden Audi. Glücklicherweise erlitt keiner der Beteiligten durch den Unfall Verletzungen. Der Gesamtschaden an allen Autos wird insgesamt auf etwa 29.000 Euro geschätzt. Der Golf und der Fiat wurden so schwer beschädigt, dass sie durch einen Abschleppdienst geborgen werden mussten.

Wolfegg

Nach anhaltender Ruhestörung in Polizeigewahrsam

Die Nacht in einer Gewahrsamszelle der Polizei verbracht hat ein 29 Jahre alter Lkw-Fahrer, der in Grimmstein am frühen Freitagmorgen mehrfach durch laute Musik aufgefallen war. Anwohner meldeten den Mann gegen 1.30 Uhr, nachdem er lautstark Musik hörte, herumgrölte und um seinen Schwerlaster tanzte. Eine Polizeistreife ermahnte den stark alkoholisierten Mann zur Ruhe. Da die Mahnung wohl nicht fruchtete und schon nach kurzer Zeit wieder Lärm vermeldet wurde, nahmen die Polizisten den Schwerlastfahrer mit in eine Arrestzelle. Auf ihn kommt nun eine Kostenrechnung für den Gewahrsam zu.

Leutkirch

Pferdekutsche vermisst

Ein Dieb hat zwischen August und Anfang November eine Pferdekutsche gestohlen, die im Küferweg abgestellt war. Der Täter lud nach bisherigen Erkenntnissen die Kutsche auf, um sie mitzunehmen. Das Gefährt hat ein auffallend gelbes Planwagendach. Personen, die Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Weingarten

Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen

Weil er nicht angeschnallt mit einer Betonwand kollidiert ist, hat die Fahrt eines Autofahrers letztlich im Krankenhaus geendet. Der 40-jährige Skoda-Fahrer fuhr auf der B30 in Fahrtrichtung Ulm, als er kurz vor der Ausfahrt Baindt auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern geriet. Er kollidierte und mit der Betonwand, welche die Fahrbahnen trennt. Wegen des nicht angelegten Sicherheitsgurtes zog er sich durch den Aufprall mehrere Verletzungen zu, weshalb er zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Während der Unfallaufnahme stellte die Polizei zudem fest, dass die beiden Hinterreifen des Skodas so abgefahren waren, dass sie nicht mehr das nötige Profil aufwiesen. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Dieses wurde durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert.

Fronreute

Vandalismus durch Farbsprühereien

Ein bislang unbekannter Täter besprühte im Zeitraum zwischen Dienstag und Mittwoch mit einem blauen Farbspray mehrere Spielgeräte und Parkbänke auf dem Spielplatz neben der Biegenburghalle in Blitzenreute. Der hier entstandene Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Altshausen bittet Personen, welche sachdienliche Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können, sich unter Tel. 07584/9217-0 zu melden.

Weingarten

Zeugin beobachtet Verkehrsunfallflucht

Nachdem er den Seitenspiegel eines geparkten Pkw in der Promenade gestreift hat, ist ein Autofahrer am Donnerstagnachmittag im Anschluss geflüchtet. Eine aufmerksame Zeugin merkte sich das Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs und meldete den Unfall bei der Polizei. Am geparkten Skoda entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Den 34 Jahre alten Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht.

Baienfurt

Gestürzte Frau ins Krankenhaus verbracht

Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei sind am Donnerstagmittag gegen 13.30 Uhr zu einer Seniorin ausgerückt, die in ihrer Wohnung im Ortsgebiet gestürzt war und alleine nicht mehr aufstehen konnte. Am Donnerstagmittag meldete der besorgte Schwiegersohn der Frau, dass er die 80-jährige Dame durch ihre geschlossene Wohnungstüre hören könnte. Er ging davon aus, dass sich die Dame in einer Notlage befand. Durch die Feuerwehr wurde die Wohnungstür der Dame geöffnet und die auf dem Boden liegende Seniorin gefunden, die hier offensichtlich schon mehrere Tage gelegen hatte. Zur medizinischen Untersuchung wurde sie in ein Krankenhaus verbracht.

Weingarten

Alkoholisiert mit dem Pkw zum Polizeirevier gefahren

Nachdem ein Mann am Donnerstagabend angetrunken mit seinem Pkw zum Polizeirevier Weingarten gefahren war, hat er nun mit Konsequenzen zu rechnen. Da der 55-Jährige selbst eine Anzeige erstatten wollte, setzte er sich an das Steuer seines Pkw und fuhr zum Polizeirevier. Dort nahmen die Polizisten bei diesem einen deutlichen Alkoholgeruch wahr. Einen Alkoholtest verweigerte der Mann, weshalb die Polizisten ihn zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus verbrachten. Sollte das Ergebnis der Blutentnahme den Verdacht der Beamten bestätigen, hat der Mann mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und einem Fahrverbot zu rechnen.

Weingarten

Arbeitsunfall mit Nagelpistole

Weil er sich bei Arbeiten mit einer Nagelpistole einen sechs Zentimeter langen Nagel versehentlich selbst in den Oberschenkel schoss, musste am Donnerstag ein 20-jähriger Bauarbeiter vom Rettungsdienst behandelt werden. Zu dem Unfall kam es während Arbeiten auf einer Baustelle in der Promenade. Da der verletzte Mann im dritten Stock der Baustelle war, half die Feuerwehr mit einer Drehleiter bei der Bergung. Im Anschluss wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Weingarten

Drei Pedelecs durch die Polizei sichergestellt

In einer Gartenlaube in der Laurastraße hat die Polizei bereits am Dienstag, den 19.10.2021 drei hochwertige Pedelecs gefunden, bei denen nach aktuellem Stand der Ermittlungen nicht auszuschließen ist, dass diese mit einer Straftat in Verbindung stehen. DA bisherige Ermittlungen keine Hinweise auf die Besitzer ergaben, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, welche sachdienliche Hinweise zu den Rädern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

