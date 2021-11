Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Alkoholisierter Radfahrer missachtet rote Ampel

Da er mit seinem Fahrrad stark alkoholisiert in Schlangenlinien fuhr und eine rote Ampel missachtete, muss ein 31-jähriger Radfahrer nun mit Konsequenzen rechnen. Der Vorgang beobachtete eine Polizeistreife, die den Radler daraufhin eine Kontrolle unterzog. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Zweiradlenker einen Wert von über zwei Promille, weshalb die Polizisten eine Blutentnahme veranlassten und dem 31-Jährigen die Weiterfahrt untersagten. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Ravensburg

Radfahrer bei Unfall verletzt

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw kam es am Dienstag gegen 18 Uhr in der Zwergerstraße. Ein 87-jähriger Radfahrer befuhr den Gehweg in die entgegengesetzte Richtung befuhr und stieß hierbei mit dem Mercedes einer 49-Jährigen zusammen, die den Zweiradlenker beim Ausfahren aus einer Einfahrt übersah. Durch die Kollision kam der Fahrradfahrer zu Sturz und zog sich Prellungen zu. Zur weiteren Untersuchung begab er sich in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Ravensburg

Mehrere Fahrzeuge zerkratzt

Auf dem Parkplatz des Berufschulzentrums in der Gartenstraße kam es zwischen Dienstag- und Mittwochnachmittag zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen. Hierbei zerkratzte ein bislang unbekannter Täter mittels eines spitzen Gegenstands einen schwarzen VW Polo sowie einen schwarzen Renault Megane. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von jeweils 2.000 Euro. Das Polizeirevier Ravensburg bittet Personen, welche sachdienliche Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Sachschaden in Höhe von etwa 8.500 Euro ist bei einem Unfall am Mittwochnachmittag in Schlier in der Hauptstraße entstanden. Ein 35-jähriger VW-Fahrer bog vom verkehrsberuhigten Sägeweg in die Hauptstraße ein und übersah dabei eine von links kommende 49 Jahre alte Mini-Lenkerin. Nach der Kollision der Fahrzeuge war der Mini nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Ravensburg

Wuchtig aufgefahren

20.000 Euro Sachschaden und eine verletzte Autofahrerin ist die Bilanz eines Auffahrunfalles, zu dem es am Mittwochnachmittag in der Markdorfer Straße kam. Eine 36 Jahre alten VW-Lenkerin erkannte das Anhalten einer vor ihr fahrenden 62-Jährigen in einem Audi zu spät. Da die Audi-Fahrerin über Schmerzen klagte, wurde sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Wagen wurden durch Abschleppunternehmen geborgen.

Leutkirch

Fahrzeugbrand auf der A96

Durch ein brennendes Fahrzeug kam es am Mittwochmorgen um 09.00 Uhr auf der A96 zwischen der Anschlussstelle Aichstetten und der Anschlussstelle Aitrach zu Verkehrsbehinderungen. Der BMW eines 40-jährigen Fahrers fing zunächst im Motorraum an zu rauchen. Als der Qualm auch in das Fahrzeuginnere des Pkw drang gelang es dem Lenker noch, den Pkw auf den Standstreifen zu lenken und zu verlassen, bevor dieser im Anschluss Feuer fing. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Leutkirch löschte den Brand. Der Streckenabschnitt musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Bis zur Bergung des Fahrzeugs durch einen Abschleppdienst war die Fahrbahn bis um 10.25 Uhr nur einspurig befahrbar. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt, an seinem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Zudem wurde die Fahrbahndecke durch das Feuer beschädigt.

Leutkirch

Nach Unfallflucht erneut Unfall verursacht

Gleich zwei Unfälle hat ein 79-jähriger VW-Fahrer am Mittwochabend in Leutkirch verursacht. Als er um 18.30 Uhr die Memminger Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte befuhr, umfuhr er einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 72-jährigen Fahrer einem elektrischen Dreirad und kollidierte mit diesem frontal. Der 72-Jährige überschlug sich daraufhin mitsamt seinem Fahrzeug, bevor er auf der Seite zum Liegen kam. Der Fahrer musste von einem Rettungswagen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ungefähr 9.000 Euro. Noch während der Unfallaufnahme machte eine Zeugin auf sich aufmerksam, die angab, dass der 79-jährige VW-Fahrer unmittelbar zuvor eine Ampel an der Kreuzung Wurzacher Straße/ Karlstraße angefahren hatte und seine Fahrt fortgesetzt hatte, ohne diesen Unfall zu melden. Durch den Aufprall wurde die Ampel verbogen, es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Auf den VW-Fahrer kommen nun Anzeigen wegen des Unfalles und der zuvor begangenen Unfallflucht zu.

Bad Wurzach

Verkehrsunfallflucht nach Spiegelstreifer

Zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwochmittag gegen 12 Uhr in der Marktstraße ereignete, sucht die Polizei nun Zeugen. Ein bislang unbekannter Verursacher streifte den linken Außenspiegel, eines am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Caddy, wodurch der Seitenspiegel herabgerissen wurde. Dadurch entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um ein weißes Wohnmobil mit braunen Schattierungen gehandelt haben. Dieses soll nach dem Verkehrsunfall von der Marktstraße in Richtung Schloßstraße/Leutkircher Straße abgebogen sein. Der Polizeiposten Bad Wurzach bittet Personen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen und dem Verursacher geben können, sich unter Tel. 07564/2013 zu melden.

Bad Waldsee

Polizei und Rettungsdienst belästigt

Wegen sexueller Belästigung muss sich ein 28 Jahre alter Mann verantworten, der am Mittwochabend kurz vor 22 Uhr in der Friedhofstraße sowohl eine Mitarbeiterin des Rettungsdienstes, wie auch eine Polizistin angegangen ist. Der betrunkene Mann war von Passanten gemeldet worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte entblößte sich der Betrunkene mehrmals und fasste an sein Glied. Als er letztlich in Polizeigewahrsam genommen werden sollte, griff er einer Polizistin in den Schritt. Er musste den Rest der Nacht in einer Gewahrsamszelle der Polizei verbringen. Das Kriminalkommissariat Ravensburg hat die Ermittlungen gegen den Mann übernommen.

Bad Waldsee

Mehrere Pkw aufgebrochen - Polizei fahndet

Mit mehreren Polizeistreifen und einem Polizeihubschrauber hat die Polizei am Mittwochmorgen nach einem Mann gesucht, der kurze Zeit zuvor wohl mehrere Autos aufgebrochen hat. Die Beamten gehen derzeit davon aus, dass der Täter an zwei Pkw auf dem Parkplatz des Krankenhauses in der Robert-Koch-Straße, sowie an einem geparkten Ford Am Schwanenberg die Scheiben mit einem Stein eingeschlagen hat. Aus dem Ford und einem auf dem Krankenhausparkplatz geparkten Peugeot entwendete er lediglich Wertgegenstände. Eine gestohlene Geldbörse aus dem Ford fanden Passanten wenig später ohne Bargeld Im Entenmoos. In einem grauen VW Scirocco fand der unbekannte Täter den Zweitschlüssel des Wagens, was ihn kurzerhand dazu veranlasste, eine zweistündige Spritztour mit dem Wagen zu machen. Als er den Wagen zurück auf den Parkplatz stellen wollte, wurde er von einem Zeugen beobachtet, der die Polizei verständigte. Trotz intensiver Fahndung der Polizei entkam der Täter letztlich. Der Flüchtige wird als 30-40 Jahre alt und etwa 1,75m groß beschrieben. Er war komplett schwarz bekleidet, trug einen Loop-Schal und dunkle Handschuhe. Außerdem soll er eine schlanke Statur und schwarze Haare gehabt haben.

Auch gegenüber des Bleicheparkplatzes wurde zwischen Montag und Mittwoch ein Pkw aufgebrochen. Da bei dem Mini ebenfalls die Seitenscheibe eingeschlagen und einen Fahrzeugschein sowie eine Sonnenbrille aus dem Wagen gestohlen wurde, schließen die Ermittler nicht aus, dass es sich um denselben Täter handelt, der auch am Krankenhaus zugange war.

In allen Fällen ermittelt die Polizei. Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07524/4043-0 zu melden.

Wilhelmsdorf

Unfall in Kreisverkehr

Im Kreisverkehr auf der Landesstraße 288 bei Lengenweiler sind am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr zwei Autofahrerinnen zusammengestoßen. Eine 60 Jahre alte Mini-Lenkerin, die von Wilhelmsdorf in Richtung Fleischwangen unterwegs war, übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr eine 30-jährige Opel-Fahrerin, die diesen bereits befuhr. Bei der Kollision der beiden Wagen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.

Isny

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zeugen sucht aktuell der Polizeiposten Isny, nachdem zwischen Sonntagabend und Dienstagnachmittag ein flüchtiger Autofahrer im Stefanusweg einen Unfall verursacht hat. Der Täter streifte den am Straßenrand hinter der katholischen Kirche abgestellten Audi A6 und verursachte an dessen Heck einen Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Hinweise werden unter Tel. 07562/97655-0 erbeten.

Kißlegg

Versuchter Einbruch

In die Räumlichkeiten eines Holzhandels im Stolzenseeweg hat ein Einbrecher in den letzten Tagen versucht einzusteigen. Zwischen Samstag und Mittwoch hebelte der Unbekannte mit einem Werkzeug an der Türe, konnte diese aber nicht öffnen. An der Tür hinterließ er Sachschaden. Der Polizeiposten Vogt ermittelt nun, Hinweise auf den Täter werden unter Tel. 07529/97156-0 erbeten.

Wangen

Fahren unter Drogeneinfluss

Mängel an der Autobeleuchtung waren der Grund dafür, dass ein 22 Jahre alter Pkw-Lenker am Mittwochabend wegen Drogenbeeinflussung aus dem Verkehr gezogen wurde. Der junge Fahrer wurde im Rahmen einer stationären Polizeikontrolle in der Ravensburger Straße wegen des defekten Lichts angehalten. Als die Beamten im Gespräch schnell den Verdacht gewannen, dass der junge Mann unter Drogeneinfluss stehen könnte und dies auch ein Vortest bestätigte, musste er die Polizisten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Da er außerdem eine geringe Menge Rauschgift bei sich hatte, kommt neben der Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss auch eine Anzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln auf den 22-Jährigen zu.

Kißlegg

Schlagabtausch in Fitnessstudio

Zum Schlagabtausch ist es am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr in einem Fitnessstudio im Ortsgebiet gekommen. Zwei 28 und 26 Jahre alte Männer waren wegen der Benutzung von Fitnessgeräten aneinandergeraten. Nach anfänglichen Beleidigungen kam es zum Gerangel, bei dem sich der 28-Jährige leicht verletzte. Auf beide kommt nun eine Strafanzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung zu.

