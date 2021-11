Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Spanngurt verursacht Sachschaden

Sachschaden in Höhe eines dreistelligen Euro-Betrags verursachte am Mittwochnachmittag ein Spanngurt, den ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der B 313 im Bereich einer Baustelle verloren hat. Der 24-jährige Fahrer eines Audi übersah den auf der Fahrbahn liegenden Gurt und überfuhr die metallene Ratsche. Hierbei wurde ein Reifen seines Audi beschädigt. Hinweise zum bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer nimmt die Verkehrspolizei Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Sigmaringen

Autoscheibe eingeworfen

Auf einem Parkplatz in der Landesbahnstraße hat eine bislang unbekannte Person im Zeitraum von Freitag bis Mittwoch die Fensterscheibe eines geparkten Renault beschädigt. Der Täter schlug mit einem Stein gegen die Scheibe der Fahrertür, sodass diese zu Bruch ging. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen unter Tel. 07571/104-0 um sachdienliche Hinweise.

Sigmaringen

Illegale Müllentsorgung

Mit einer Anzeige muss eine 22-Jährige rechnen, die auf einem Parkplatz im Waldgebiet "Sieben Kirschbäume" mehrere Taschen mit Haus- und Restmüll entsorgt haben soll. Nachdem Zeugen die illegale Müllablagerung am Mittwoch dem Polizeirevier Sigmaringen meldeten, wurde die Verursacherin anhand mehrerer persönlicher Gegenstände ermittelt.

Sigmaringen

Betrug bei Online-Handel

Einen Kürbis anstelle von Schuhen bekam am Mittwoch ein 16-Jähriger zugesandt, der über eine Online-Plattform einen Schuhtausch mit einem 17-Jährigen vereinbarte. Der Absender muss für den schlechtgemeinten Scherz nun mit einer Anzeige wegen Betrugs rechnen.

Gutenstein

Pferd von Zug erfasst

Ein Pferd, welches aus einer nahegelegenen Koppel ausbrach, wurde am Mittwoch gegen 7.30 Uhr auf Höhe Gutenstein von einem Zug erfasst. Das Tier bewegte sich, als das Warnsignal ertönte nicht aus dem Gleisbereich. Nach der Kollision mit dem Zug verendete es noch an der Unfallstelle. Aufgrund der Kollision kam es zur kurzzeitigen Beeinträchtigung des Bahnverkehrs. Personen wurden nicht verletzt.

Hettingen

Unfall - Überholvorgang trotz Verbotsschild

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro hat am Mittwochmorgen eine 19-jährige Audi-Fahrerin bei einem Überholmanöver auf der Strecke zwischen Inneringen und Gammertingen-Feldhausen verursacht. Die Audi-Lenkerin setzte trotz Überholverbots zum Überholen zweier vor ihr fahrender Lkw an, obwohl ihr ein 32-jähriger Lastkraftwagenfahrer mit Anhänger entgegenkam. Die Audi-Lenkerin, sowie der Lastkraftwagenfahrer versuchten auszuweichen, konnten jedoch eine Streifkollision nicht verhindern. Es wurde niemand verletzt.

Bad Saulgau

Vorfahrt missachtet

Einer anderen Autofahrerin die Vorfahrt genommen hat am Mittwoch gegen 17 Uhr eine 22-jährige Opel-Fahrerin an der Kreuzung Eberhardstraße/ Gutenbergstraße. Die 22-Jährige fuhr mit ihrem Pkw die Eberhardstraße in Richtung Schlossbergstraße und übersah eine vorfahrtsberechtigte 62-Jährige in ihrem Fiat. Die beiden Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich wuchtig zusammen und mussten anschließend abgeschleppt werden. Die Beteiligten blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt 5.000 Euro.

Hohentengen

Trunkenheitsfahrt

Wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss ermittelt die Polizei aktuell gegen einen 26-jährigen Daimler- Fahrer, nachdem dieser im Rahmen einer Kontrollstelle am Mittwoch gegen 22.30 Uhr an der Hauptstraße angehalten wurde. Bei der Kontrolle konnten die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,7 Promille. Ein weiterer Test auf der Dienststelle bestätigte das Ergebnis. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Neben einer Anzeige und einem Bußgeld kommt ein Fahrverbot auf den 26-Jährigen zu.

