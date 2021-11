Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Unfall mit Sachschaden

Aus Unachtsamkeit ein am Fahrbahnrand abgestelltes Pkw-Gespann übersehen hat am Mittwoch gegen 9.15 Uhr ein 73-jähriger Autofahrer in der Bodenseestraße. Der Mitsubishi-Lenker war aus Richtung Ailingen unterwegs und kollidierte mit dem Anhänger. Am Wagen des Unfallverursachers entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Infolge der Kollision wurde der Anhänger in den Pkw geschoben. Am Gespann entstand etwa 5.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Friedrichshafen

Lampe beschädigt

Unbekannte haben zwischen vergangenem Freitag und Mittwoch auf der Minigolfanlage in der Uferstraße eine Laterne beschädigt. Durch das Umbiegen entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Der Polizeiposten Friedrichshafen-Altstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07541/3642-0 um sachdienliche Hinweise.

Meckenbeuren

Auseinandersetzung auf Parkplatz

Nach einem handfesten Streit zwischen zwei Frauen im Alter von 56 und 37 Jahren auf dem Parkplatz eines Geschäfts in der Hauptstraße hat die Polizei strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Die Ältere soll ihre Kontrahentin beleidigt und am Kragen gepackt haben. Erst als ein Passant dazwischen ging, ließ sie von der 37-Jährigen ab und fuhr mit ihrem Auto weg. Die Jüngere wurde durch die Attacke leicht verletzt und musste vorsorglich vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die hinzugerufenen Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen die 56-Jährige ein.

Kressbronn

Auffahrunfall

Sachschaden entstand am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 31 bei Kressbronn. Eine 43-jährige Audi-Lenkerin war in Richtung Lindau unterwegs und erkannte zu spät, dass sich vor ihr der Verkehr staute. In der Folge fuhr sie dem BMW eines 69-jährigen Vorausfahrenden auf. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 5.000 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand.

Kressbronn

Unfall auf Fußgängerüberweg

Leichte Verletzungen erlitt eine 59-jährige Fußgängerin, als sie am Mittwoch gegen 17 Uhr auf dem Fußgängerüberweg von einem VW-Transporter touchiert wurde. Die 63 Jahre alte VW-Fahrerin hatte die Passantin offensichtlich zu spät erkannt und konnte nicht rechtzeitig bis zum Stillstand abbremsen. Durch die leichte Kollision stürzte die 59-Jährige. Ein Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Am VW entstand kein Sachschaden.

Meckenbeuren

Auffahrunfall

Auf etwa 11.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Mittwochabend gegen 18 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Ettenkircher Straße zwischen Brochenzell und Waltenweiler entstand. Ein 31-jähriger VW-Lenker war in Richtung Eggenweiler unterwegs und wollte nach links zur Gärtnerei abbiegen. Eine nachfolgende 54-jährige Peugeot-Fahrerin erkannte dies nicht und fuhr aus Unachtsamkeit in das VW-Heck. Am Wagen der Unfallverursacherin beläuft sich der Sachschaden auf rund 8.000 Euro, am VW-Touareg auf etwa 3.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Überlingen

Unfallflucht

Mit einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht muss eine 53-jährige Autofahrerin rechnen, nachdem sie am Mittwoch gegen 14.30 Uhr in der Straße "Auf dem Stein" einen Unfall verursacht und danach das Weite gesucht hat. Die Frau fuhr rückwärts aus einer Hofeinfahrt heraus und touchierte einen geparkten VW. Anstatt sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern setzte sie ihre Fahrt fort. Ein aufmerksamer Zeuge notierte das Kennzeichen und verständigte die Polizei, die nun strafrechtliche Ermittlungen gegen die 53-Jährige eingeleitet hat.

Owingen

Sachschaden durch Graffiti - Zeugen gesucht

Unbekannte haben zwischen Freitag und Dienstag im Bereich des Friedhofs und des Skater-Platzes Sachschaden durch Graffiti-Schmiererei verursacht. Die Täter besprühten die Friedhofsmauer, ein Toilettenhäuschen, einen Baucontainer und einen Mülleimer. Darüber hinaus richteten sie auch an der Skateranlage mit diversen Schmierereien Schaden an. Der Gesamtsachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Die Polizei Überlingen ermittelt und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07541/804-0 zu melden.

Hagnau

Rauch in Gaststätte löst Großeinsatz aus

Eine Rauchentwicklung in einer Gaststätte in der Dr.-Fritz-Zimmermann-Straße war am Mittwoch gegen 14 Uhr der Grund für einen Einsatz des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei. Zwei Angestellte bemerkten im Restaurant den aus der Decke kommenden Rauch, stellten unverzüglich den Strom ab und wählten den Notruf. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Meersburg und Hagnau stellten bei einer ersten Überprüfung fest, dass die Ursache für den Qualm möglicherweise ein Defekt in der Elektrik war. Personen kamen durch die Rauchentwicklung nicht zu Schaden. Ob Sachschaden entstand, ist bislang noch nicht bekannt.

