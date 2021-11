Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auffahrunfall

Auf rund 5.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Dienstag gegen 9 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der K 7735 bei Berg entstand. Ein 18-jähriger VW-Lenker hatte bei regennasser Straße offensichtlich zu spät abgebremst, sodass er dem vorausfahrenden 39-jährigen VW-Fahrer, der am Kreisverkehr verkehrsbedingt halten musste, auffuhr. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Friedrichshafen

Auffahrunfall

Hoher Sachschaden entstand am Dienstag gegen 17.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Paulinenstraße. Eine 38-jährige Skoda-Lenkerin startete, als die Ampel auf Grün schaltete, ihren Wagen und fuhr aus Unachtsamkeit dem Dacia einer 35-jährigen Vorausfahrenden auf. Infolge der wuchtigen Kollision wurde der Dacia nach vorne auf den Toyota einer 20-Jährigen aufgeschoben. Rettungskräfte brachten die Unfallverursacherin und die Dacia-Lenkerin vorsorglich in Kliniken, beide blieben jedoch unverletzt. Am Skoda, der nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand geschätzt 15.000 Euro, am Dacia rund 3.000 Euro und am Toyota etwa 1.000 Euro Sachschaden.

Friedrichshafen

Mädchengruppen geraten aneinander

Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendgruppen am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr ermittelt die Polizei Friedrichshafen wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Mädchengruppierungen waren aus bislang nicht bekannten Gründen aneinandergeraten, woraufhin Zeugen die Polizei verständigten. Die Beamten trafen etwa 15 junge Frauen an. Diese gaben an, von einer anderen Gruppe, die bereits das Weite gesucht hatte, angegriffen worden zu sein. Ein hinzugerufener Rettungsdienst kümmerte sich um die zum Teil leicht verletzten Teenager. Im Rahmen der Fahndung konnte eine Gruppierung im Bereich der "Molke" gesichtet werden, die sich beim Erkennen der Polizei jedoch zügig in alle Richtungen auflöste. Die Ermittlungen dauern aktuell noch an. Personen, die Zeugen des handfesten Streits geworden sind oder sachdienliche Hinweis zu Beteiligten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit der Polizei Friedrichshafen in Verbindung zu setzen.

Kressbronn

Diebstahl aus Gartenhütte

Unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Sonntagmittag und Dienstagmorgen im Bereich der Kochermühle unberechtigt Zutritt zu einer Gartenhütte verschafft. Aus der Hütte, die zwischen der Bundesstraße 31 und dem Parkplatz bei der alten Oberdorfer Brücke steht, entwendeten die Unbekannten eine Motorkettensäge der Marke "Stihl" und ein Solarplatte. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Der Polizeiposten Langenargen ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07543/93160 entgegen.

Tettnang

Unfallflucht

Nachdem eine unbekannte Autofahrerin am Dienstag gegen 10.15 Uhr in der Oberhofer Straße einen Verkehrsunfall verursachte und danach einfach das Weite suchte, ermittelt der Polizeiposten Tettnang wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise. Die Fahrerin war mit einem orangen/roten Kleinwagen stadtauswärts unterwegs und geriet kurz nach der Kreuzung Narzissenstraße im Baustellenbereich offenbar zu weit auf die Gegenfahrbahn. In der Folge kam es zum Spiegelstreifer mit dem entgegenkommenden Opel Corsa, woraufhin sie flüchtete. Der hinterlassene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zur Unfallverursacherin geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07542/9371-0 an die Ermittler zu wenden.

Tettnang

Unfall mit Sachschaden

Rund 8.000 Euro Sachschaden entstand am Dienstag gegen 14.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Kirchstraße. Eine 52-jährige Nissan-Lenkerin streifte beim Vorbeifahren einen geparkten VW-Golf. An beiden Fahrzeugen wird der Sachschaden auf etwa 4.000 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand.

Überlingen

Mann versucht vor Polizei zu flüchten

Mit Konsequenzen muss ein 31-jähriger Mann rechnen, der am Dienstag gegen 9.45 Uhr in der Lippertsreuter Straße von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Überlingen festgenommen wurde. Die Beamten waren auf einem Tankstellengelände auf den Mercedes des Mannes aufmerksam geworden, da an dessen Kennzeichen keine Plaketten angebracht waren und wollten ihn näher unter die Lupe nehmen. Als der 31-Jährige die Polizeibeamten erkannte, ergriff er sofort die Flucht und stieß dabei einen 35-Jährigen zur Seite, der sich ihm in den Weg stellte. Der 35-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Erst nachdem die Polizisten Pfefferspray einsetzten, konnte der Tatverdächtige gestoppt und vorläufig festgenommen werden. Der Grund für seine Flucht wurde schnell klar: Wie die ersten Ermittlungen ergaben, hatte der 31-Jährige offensichtlich keine Fahrerlaubnis, sein Wagen war nicht versichert und die Kennzeichen waren nicht für den Pkw bestimmt. Da er darüber hinaus auch über 3 Promille pustete, musste er die Beamten in eine Klinik begleiten. Die Polizisten veranlassten die Entnahme einer Blutprobe und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 31-Jährigen ein.

Überlingen

Auto zerkratzt

Unbekannte haben zwischen Samstag und Dienstag die Motorhaube eines auf dem Parkplatz zwischen Hafenstraße und Seepromenade geparkten Audi A6 mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Die Polizei Überlingen ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Frickingen

Driftversuche auf Rasen haben strafrechtliche Folgen

Ein Strafverfahren kommt auf zwei 18-jährige Autofahrer zu, die am vergangenen Wochenende mit ihren Autos über die Rasenfläche vor dem Fußballplatz in Frickingen gedriftet sind. Sie verursachten dabei Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro und fuhren danach einfach weiter. Zeugen brachten die Ermittler der Polizei Überlingen auf die Spur der beiden Heranwachsenden. Eines der beiden genutzten Fahrzeuge konnte noch mit Erdreich beschmutzt festgestellt werden. Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung gegen beide 18-Jährige ein und informierten darüber hinaus die zuständige Führerscheinstelle über das Verhalten.

