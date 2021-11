Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Rote Ampel überfahren - Unfall

Rund 12.500 Euro Sachschaden ist bei einem Unfall am Dienstag gegen 17.30 Uhr entstanden. Eine 58 Jahre alte Volvo-Fahrerin fuhr trotz für sie rot zeigender Ampel von der Bingerstraße in die Kreuzung der Konvikt- mit der Mühlbergstraße ein. Dort streifte sie den Daimler einer 69-Jährigen, die zu dem Zeitpunkt die Kreuzung befuhr. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge entstand am Volvo Totalschaden, Personen wurden nicht verletzt.

Sigmaringen

Unbekannter beschädigt Fahrzeug

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstag zwischen 8 und 15 Uhr einen geparkten Pkw auf dem Parkplatz des Krankenhauses in der Hohenzollernstraße beschädigt. Der Unbekannte trat oder schlug gegen den rechten Frontscheinwerfer und verursachte Sachschaden von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07571/104-0 um sachdienliche Hinweise.

Sigmaringen

Fahrzeug angefahren und das Weite gesucht

Eine Strafanzeige wegen Unfallflucht kommt auf einen 87-Jährigen zu, der am Dienstag gegen 16 Uhr ein Fahrzeug angefahren und im Anschluss das Weite gesucht hat. Der Senior prallte mit seinem VW Golf auf einem Betriebsgelände in der Laizer Straße beim rückwärts Ausparken gegen einen geparkten Wagen, an dem Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro entstand. Im Anschluss fuhr der 87-Jährige weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen verständigten die Polizei, die den Senior mit seinem Fahrzeug zuhause antraf. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des 87-Jährigen und zeigten ihn bei der Staatsanwaltschaft an.

Sigmaringen

Kunstwerk beschädigt

Ein Kunstwerk, das in etwa auf Höhe des Wasserkraftwerks in der Burgstraße aufgestellt ist, haben bislang unbekannte Täter am Samstag beschädigt. Die Unbekannten entfernten einen blauen Holzstamm, der Teil des Werkes war, und warfen ihn in die Donau. Beamte des Polizeireviers Sigmaringen ermitteln wegen Sachbeschädigung und bitten unter Tel. 07571/104-0 um Hinweise zum Täter.

Meßkirch

Fahrzeug rollte rückwärts - Sachschaden

Selbstständig gemacht hat sich am Dienstag gegen 10.15 Uhr ein Skoda auf dem Gelände einer Tankstelle in der Mengener Straße. Der 27 Jahre alte Lenker des Skoda verließ sein Fahrzeug, ohne einen Gang einzulegen oder die Handbremse anzuziehen. Kurz darauf rollte der Wagen rückwärts gegen eine Betonmauer. Der Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro beziffert, verletzt wurde niemand.

Krauchenwies

Belüftungsanlage abgeschaltet - Forellen verenden

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum von Montag, 18 Uhr, bis Dienstag, 8.30 Uhr, die Belüftungsanlage einer Forellenzuchtanlage im Riedweg abgestellt. Dadurch erstickten rund 20.000 junge Forellen. Der Sachwert der Tiere betrug etwa 28.000 Euro. Beamte der Fachdienststelle Gewerbe und Umwelt beim Polizeipräsidium Ravensburg haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter Tel. 0751/803-0 um Hinweise zum Täter.

Neufra

Mit Gegenverkehr kollidiert

Glücklicherweise unverletzt blieben die Insassen zweier Fahrzeuge bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz nach 10 Uhr in der Ebinger Straße in Freudenweiler. Ein 57 Jahre alter Toyota-Lenker kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit dem Renault eines entgegenkommenden 63-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde der Toyota nach links abgewiesen und kam in einer Hecke zum Stehen. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 5.000 Euro beziffert.

Bad Saulgau/Mengen/Pfullendorf

Polizei beanstandet jeden zweiten Fahrradfahrer

Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau haben in den vergangenen zwei Wochen in den Morgenstunden ein verstärktes Augenmerk auf Fahrradfahrer gelegt. Ziel der Kontrollaktion war die Sicherheit des Schulwegs für Schülerinnen und Schüler. Die Bilanz der Kontrollen war ernüchternd: bei jedem zweiten Radler stellten die Polizisten technische Mängel am Fahrrad fest. Bei insgesamt 66 kontrollierten Fahrrädern waren bei 33 Zweirädern Mängel vorhanden, vorwiegend an der Beleuchtung. Ein Radfahrer wurde beanstandet, weil er eine Straße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung befuhr.

Herbertingen

Leitplanke und Verkehrszeichen beschädigt - Unfallflucht

Ermittlungen wegen Unfallflucht haben Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau eingeleitet, nachdem am Dienstag zwischen 8 und 11 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker die Leitplanke entlang der B 32 sowie ein Verkehrszeichen beschädigt hat. Der Spurenlage zufolge kam der Unbekannte zwischen Herbertingen und Mieterkingen nach rechts von der Bundesstraße ab und prallte gegen die Verkehrseinrichtungen. Im Anschluss fuhr der Unfallverursacher mit seinem beschädigten Fahrzeug weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug nimmt die Polizei unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Hohentengen

Mit Eisenstange Fahrzeugscheiben eingeschlagen

Mit einer Eisenstange hat ein Unbekannter am vergangenen Wochenende im Bereich der Färbebachstraße und der Laustraße die Heckscheiben zweier Fahrzeuge eingeschlagen. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Mengen

Unfall mit drei Leichtverletzten

Drei leicht verletzte Personen und Sachschaden von rund 20.000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Dienstag gegen 18 Uhr in der Mittleren Straße gefordert. Ein 55 Jahre alter VW-Fahrer, der aus der Lindenstraße kam, missachtete die Vorfahrt einer 49-jährigen Ford-Lenkerin, die die Straße aus Richtung Stadtmitte befuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde die 49-Jährige in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Sie sowie die beiden Insassen des VW Tiguan wurden mit Rettungswagen in umliegende Kliniken gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

