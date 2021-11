Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Mann beleidigt Polizisten

Ein regungsloser Mann wurde der Polizei am Dienstagabend gegen 19 Uhr am Frauentorplatz gemeldet. Nachdem die Beamten den schlafenden 56-Jährigen aufgeweckt hatten, wurde dieser aggressiv und fing an, die Polizisten zu beleidigen. Da der Mann nicht zu beruhigen war, zunehmend aggressiver wurde und ein Alkoholtest rund 1,6 Promille ergab, nahmen ihn die Polizeibeamten auf Anordnung einer Richterin bis zum Folgetag in Gewahrsam. Der 56-Jährige muss sich nun nicht nur wegen Beleidigung verantworten, sondern auch die Rechnung der unfreiwilligen Übernachtung bezahlen.

Ravensburg

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Jaguar hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Schützenstraße ein 56-jähriger BMW-Fahrer gestreift. Hierbei entstand ein Sachschaden von ungefähr 9.000 Euro.

Ravensburg

Matratze angezündet

Am Dienstagabend gegen 21.45 Uhr entzündete in der Roßbachstraße ein bislang unbekannter Täter eine Schaumstoffmatratze, die wegen des dortigen Sperrmülls auf der Straße lag. Durch die meterhohen Flammen wurden die Äste eines angrenzenden Baumes beschädigt, bevor die Freiwillige Feuerwehr Ravensburg das Feuer löschte. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro, verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Ravensburg bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Brandstifter geben können, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Bei Pkw-Aufbruch Geldbörse entwendet

Am frühen Dienstagmorgen schlug ein bislang unbekannter Täter die Seitenscheibe eines geparkten Pkw in der Uhlandstraße mit Hilfe eines Backsteins ein. Im Anschluss entwendete der Unbekannte daraus einen Geldbeutel, welcher von außen sichtbar im Seitenfach abgelegt war. Der Wert des entwendeten Diebesguts wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Personen, die gegen 3.30 Uhr Verdächtiges in dem Bereich beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Wangen

Tretroller gestohlen

Ein Dieb hat am Dienstagnachmittag zwischen 12 und 16 Uhr einen an einem Fahrradständer auf Höhe der Anschrift Argeninsel 2 angeschlossenen Tretroller gestohlen. Der Täter zerstörte das Schloss, um den schwarz-goldenen Roller in seinen Besitz zu bringen. Der Eigentümer hat zwischenzeitlich Anzeige erstattet, Hinweise bezüglich des Diebstahls können dem Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 gemeldet werden.

Wangen

Warnbarke umgefahren

Aus Unachtsamkeit hat ein 75 Jahre alter Fiat-Fahrer am Dienstag zur Mittagszeit in der Erzbergerstraße eine Warnbarke überfahren. An der Straßeneinrichtung und dem Wagen des Verursachers entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3.500 Euro. Der 75-Jährige wurde durch die Kollision nicht verletzt.

Waldburg

Graffitischmiererei

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende am Wasserhochbehälter unterhalb der Waldburg Schaden verursacht. Die Täter beschmierten den Behälter großflächig mit beleidigenden Graffiti. Dieselben Schriftzüge waren in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auch im Bereich eines Schulhofs in der Amtzeller Straße aufgetaucht. Der Polizeiposten Vogt ermittelt in beiden Fällen. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07529/97156-0 erbeten.

Bad Waldsee

Kollision mit Mauer

Rückwärts gegen eine Mauer gefahren ist ein Pkw-Lenker am Dienstag kurz vor 15 Uhr im Grünen Weg. Der 28-Jährige setzte mit seinem Opel zurück und prallte aus Unachtsamkeit gegen die Mauer aus Betonsteinen. Insgesamt entstand bei der Kollision ein Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Leutkirch

Feuerwehr verhindert Fahrzeugbrand auf der A 96

Am frühen Mittwochmorgen gegen 0.30 Uhr überhitzte der Motor eines Pkw auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Aichstetten und Leutkirch-West aufgrund bislang unbekannter Ursache so stark, dass es zu einer Rauchentwicklung kam. Die Freiwillige Feuerwehr Leutkirch kühlte den Pkw rechtzeitig, sodass es nicht zum Brandausbruch kam. Die rechte Fahrspur war während des Feuerwehreinsatzes bis 2 Uhr gesperrt. Da der Wagen nicht mehr fahrbereit war, musste er von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Leutkirch

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Glücklicherweise unverletzt blieben die Beteiligten eines Auffahrunfalls, der sich am Dienstagnachmittag in der Hauptstraße ereignet hat. Ein 55-jähriger Fiat-Fahrer sowie eine nachfolgende 19-jährige Audi-Lenkerin mussten verkehrsbedingt bremsen. Eine hinter dem Audi fahrende 19-jährige Opel-Fahrerin realisierte dies zu spät, fuhr auf den Audi auf und schob diesen auf den davor befindlichen Fiat. Der entstandene Schaden beträgt etwa 4.400 Euro.

Leutkirch

Sachbeschädigung an Mülltonne

Im Zeitraum zwischen Freitagmittag und Dienstagmorgen beschädigte ein bislang unbekannter Täter eine Mülltonne in der Nadlerstraße mutwillig mit einem Holzpfosten. Der dabei entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07561/8488-0 um sachdienliche Hinweise.

