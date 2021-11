Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Vorfahrtsunfall

Weil ein 85-jähriger Mercedes-Fahrer am Montag gegen 15 Uhr beim Abbiegen von der Marktstraße in die Wangener Straße einen vorfahrtsberechtigten 21-jährigen Skoda-Fahrer übersehen hatte, kam es zur Kollision. Infolge des Unfalls waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beträgt ungefähr 32.000 Euro. Beide Fahrer sowie ihre Beifahrerinnen blieben unverletzt.

Ravensburg

Trunkenheit im Verkehr

Weil er seinen Pkw mit über drei Promille führte, muss ein 37-jähriger Autofahrer mit den entsprechenden Konsequenzen rechnen. Am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr stoppten Polizeibeamte den Fahrer in der Jahnstraße, nachdem dieser auf Höhe der Goethestraße eine rote Ampel überfahren hatte. Im Gespräch mit dem 37-Jährigen nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3,3 Promille, weshalb die Polizisten eine Blutentnahme in einem Krankenhaus veranlassten. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes und zeigten ihn wegen Trunkenheit im Straßenverkehr an.

Ravensburg/ Weingarten

Autos durch Nägel beschädigt

Durch metallene Krähenfüße sind im Laufe des Montags mehrere Autos hauptsächlich in Stadtgebiet Ravensburg beschädigt worden. In der Storchenstraße legte ein bislang unbekannter Täter die Nagelgestelle unter zwei geparkte Autos. An einem Wagen, der die Krähenfüße überrollte, wurden dadurch beide Hinterreifen zerstört. Der Besitzer des anderen Pkw bemerkte die Nägel glücklicherweise rechtzeitig. Auch einem Autofahrer, der von Ravensburg nach Weingarten unterwegs war, entstand durch Krähenfüße ein Schaden. Der Mann hatte seinen Pkw zuvor auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Bleicherstraße abgestellt. Als er danach losfuhr, bemerkte er den Druckabfall der Reifen und entdeckte die Nagelsterne in den Reifen. Der Schaden, der bislang entstanden ist, wird auf knapp 1.000 Euro geschätzt. Die Polizeireviere Weingarten und Ravensburg ermitteln in den Fällen. Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise auf den Täter geben können oder die am Sonntag und Montag Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 bei der Polizei Ravensburg oder Tel. 0751/803-6666 bei der Polizei Weingarten zu melden.

Aulendorf

Feuerwehr rückt aus

Zu einem Brandalarm ist die Freiwillige Feuerwehr Aulendorf am Montag gegen 12 Uhr ausgerückt. Rauch beim Kochen hatte dafür gesorgt, dass ein Melder in einem Gebäude am Schloßplatz auslöste. Die Wehrleute waren mit fünf Fahrzeugen und etwa 25 Einsatzkräften vor Ort, konnten nach kurzer Überprüfung aber wieder abrücken.

Bad Waldsee

Polizei ermittelt wegen Sexualdelikt

Wegen sexueller Nötigung ermittelt das Kriminalkommissariat in Ravensburg, nachdem am Samstagmittag kurz vor 13 Uhr in der Steinenberger Straße eine Frau von einem 28-Jährigen belästigt wurde. Die 29 Jahre alte Frau war zu Fuß unterwegs, als ihr kurz nach dem dortigen Tunnel von hinten an die Brust gefasst wurde. Als sie sich umdrehte, lief der Tatverdächtige in Richtung Bushaltestelle davon. Sie verständigte die Polizei. Da ihr der 28-Jährige vom Sehen bekannt war und sie eine gute Beschreibung des Mannes abgeben konnte, wurde er nach kurzer Fahndung in einem Discounter aufgegriffen. Er hat nun mit einer Strafanzeige zu rechnen.

Wangen

Party läuft aus dem Ruder

Eine private Hausparty hat bereits am Sonntagabend den Einsatz von Rettungsdienst und Polizei gefordert. Zwei Brüder feierten in einem Teilort von Wangen am Sonntagabend ein privates Fest, bei dem eine 16-Jährige und ein 13-Jährige so stark dem Alkohol zusprachen, dass sie vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht werden mussten. Die ebenfalls jugendlichen Brüder waren während der Party in einen handfesten Streit verwickelt und erlitten durch Schläge ins Gesicht Verletzungen. Zudem hatte ein weiterer Partygast eine Softair-Waffe dabei, sodass die Polizei nun neben der Körperverletzung auch wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Wangen

Glasdach beschädigt

Mit Steinen ist in der Sonntagnacht ein Glasdach in der Prato-Straße beschädigt worden. Ein bislang nicht bekannter Täter warf diese gegen das Dach im Eingangsbereich eines Wohnhauses und verursachte damit einen Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen Sachbeschädigung, Hinweise werden unter Tel. 07522/984-0 erbeten.

Leutkirch

Verkehrsunfallflucht ohne Führerschein und mit fremdem Pkw - Fahrer mutmaßlich unter Alkohol und Drogen

Wegen zahlreichen Delikten ermittelt die Polizei aktuell gegen einen jungen Mann, nachdem dieser mutmaßlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss mit einem fremden Auto einen Unfall verursacht hat und im Anschluss geflüchtet ist. Der 17-Jährige verließ am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr eine Halloweenparty, die er gemeinsam mit mehreren Freunden bei sich zuhause feierte. Hierbei nahm er die Pkw-Schlüssel eines Gastes ohne dessen Einverständnis und setzte sich an das Steuer des Fahrzeugs. Anschließend befuhr er die Memminger Straße von Niederhofen kommend in Fahrtrichtung Leutkirch. Im Bereich einer Kreuzung kam der Jugendliche, welcher keine Fahrerlaubnis besitzt, beim Abbiegen nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Verkehrsteiler. Dabei beschädigte er zwei dort verankerte Verkehrszeichen nicht unerheblich. Anschließend flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in noch unbekannter Höher zu kümmern. Eine Polizeistreife griff den Jugendlichen mit dem beschädigten Pkw im Bereich der Brandenburger Straße auf. Während der Kontrolle stellten die Polizisten bei dem 17-Jährigen deutliche Anzeichen auf Alkohol- sowie Drogeneinfluss fest. Dies hatte eine Blutentnahme in einem Krankenhaus zur Folge. Die Beamten fanden bei dem 17-Jährigen außerdem eine geringe Menge Kokain. Den Jugendlichen erwarten nun eine Führerscheinsperre sowie mehrere Strafanzeigen.

Bad Wurzach

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montag zwischen 15 Uhr und 16.30 Uhr in der Eberhardstraße ereignet hat, ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen ordnungsgemäß geparkten Mercedes Vito an, wodurch dessen rechte Rückleuchte beschädigt wurde. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der hier entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro beziffert. Das Polizeirevier Leutkirch bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

