Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Schlägerei in Kneipe - Polizei bittet um Hinweise

Nachdem ein 25-Jähriger am frühen Montagmorgen in einer Gaststätte in der Fürst-Wilhelm-Straße bei einer Schlägerei verletzt wurde, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Der junge Mann war zwischen 0.30 und 1.30 Uhr mit einer bislang unbekannten männlichen Person in Streit geraten. Im weiteren Verlauf schlug der Täter seinem Opfer mehrfach ins Gesicht, sodass dieser leichte Verletzungen erlitt. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Sigmaringen

Betrunkener greift Polizeibeamte an - Zeugen gesucht

Zwei Polizeibeamte wurden bei einem Einsatz am Samstag im Bereich des Bahnhofs leicht verletzt. Die Beamten wurden gegen 16 Uhr wegen einer betrunkenen Person alarmiert. Bei der Kontrolle des 32-jährigen Mannes begann dieser, einen Beamten zu schubsen und zu beleidigen. Im weiteren Verlauf bedrohte der Tatverdächtige die Polizeistreife mit einer Glasflasche und flüchtete im Anschluss. Während seiner Flucht zerschlug der 32-Jährige die Flasche und ging auf einen unbeteiligten Passanten los. Der betrunkene Mann konnte nach einer kurzen Verfolgung durch die Beamten gestoppt werden. Dabei versetzte er einem der beiden Polizisten einen Faustschlag ins Gesicht. Unter Einsatz von Pfefferspray konnten die Beamten den 32-Jährigen, der sich gegen die Festnahme wehrte, vorläufig festnehmen. Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte der mit weit über zwei Promille deutlich alkoholisierte Mann die Streifenbeamten erneut massiv. Er wurde im Anschluss wegen seines aggressiven Zustands mit dem Rettungswagen in eine Spezialklinik gebracht. Der 32-Jährige muss nun unter anderem mit Anzeigen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung rechnen. Das Polizeirevier Sigmaringen bittet Zeugen des Vorfalls, insbesondere den vom Tatverdächtigen bedrohten Passanten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Meßkirch

Garage besprüht

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Garagentor in der Conradin-Kreutzer-Straße mit Farbe besprüht. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07571/104-0 um sachdienliche Hinweise.

Meßkirch

In Schlangenlinien unterwegs - Fahrer deutlich betrunken

Deutlich alkoholisiert war ein 21 Jahre alter Autofahrer am Montag gegen 3.30 Uhr im Stadtgebiet unterwegs. Ein Zeuge meldete über Notruf einen in Schlangenlinien fahrenden Wagen. Polizeibeamte konnten den Fahrer an seiner Wohnanschrift antreffen und deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Nachdem ein Alkoholtest fast zwei Promille ergeben hatte, musste der junge Mann die Polizisten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Die Beamten untersagten dem 21-Jährigen die Weiterfahrt und zeigten ihn wegen Trunkenheit im Straßenverkehr an.

Bad Saulgau

Diebstahl von Sportgeräten

Sportgeräte im Wert von rund 4.000 Euro haben bislang unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag aus der Turnhalle der Berta-Hummel-Schule entwendet. Die Unbekannten brachen eine Stahltüre auf und entwendeten diverse Sportutensilien aus der Halle. Teile des Diebesguts konnten im Bereich der Gewerblichen Schule, des Sießener Fußwegs und im Eisweiher aufgefunden werden. Personen, denen im Zeitraum zwischen Freitag, 21.30 Uhr, und Samstag, 12 Uhr, im Bereich der Turnhalle in der Geschwister-Scholl-Straße Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.

Mengen

Polizeibeamte beleidigt

Strafrechtliche Konsequenzen kommen auf einen 37 Jahre alten Mann zu, der am Montagabend für einen Polizeieinsatz gesorgt hat. Die Beamten waren gegen 22 Uhr alarmiert worden, weil laute Musik und Geschrei aus einer Wohnung in der Straße "Beim Holderstock" drang. Beim Betreten der Wohnräume wurden die Polizisten von dem 37-Jährigen sofort massiv beleidigt. Um einen Übergriff zu verhindern, mussten die Beamten Pfefferspray gegen den alkoholisierten Tatverdächtigen einsetzen. Im weiteren Verlauf stießen die Polizisten in der Wohnung auf Betäubungsmittel. Weil gegen den 37-Jährigen ein Vorführbefehl bestand, brachten die Beamten ihn im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Beleidigung und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.

Wald

Roller-Fahrerin stürzt

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in der Hohenzollernstraße wurde eine 17 Jahre alte Roller-Fahrerin leicht verletzt. Die Jugendliche stürzte kurz nach 15 Uhr alleinbeteiligt bei nasser Fahrbahn in einer Kurve. Dabei zog sie sich Prellungen zu und wurde von einer Rettungswagenbesatzung in eine Klinik gebracht. An ihrem Motorroller entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro.

