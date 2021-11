Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Körperverletzung

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 31 und 22 Jahren kam es am Sonntag gegen 15.45 Uhr in der Riedleparkstraße. Zeugen hatten den Streit beobachtet und die Polizei verständigt. Die Beamten trafen zunächst nur den Älteren an, der offenbar von seinem Kontrahenten geschlagen worden war. Der 31-Jährige klagte über Schmerzen und wurde von einem hinzugerufenen Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Kurz darauf kam auch der tatverdächtige 22-Jährige zurück und gab an, von seinem Gegenüber ebenfalls angegriffen worden zu sein. Die Polizei Friedrichshafen leitete Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung gegen beide Männer ein. Hintergründe zum Streit sind nicht bekannt.

Friedrichshafen

Fehlalarm

Zu einem ausgelösten Brandmeldealarm in einer Schule im Fallenbrunnen rückten die Polizei und die Feuerwehr Friedrichshafen am Montagabend gegen 20.15 Uhr aus. Da die Einsatzkräfte weder Rauch noch Feuer im Bereich des Brandmelders feststellten, konnten diese rasch wieder abrücken. Was die Ursache für den Fehlalarm war, ist nicht bekannt.

Friedrichshafen

Farbschmiererei - Zeugen gesucht

Nachdem Unbekannte zwischen Samstagabend und Montagmorgen in der Stockerholzstraße eine Hauswand und einen Zigarettenautomaten beschmiert haben, ermittelt die Polizei Friedrichshafen wegen Sachbeschädigung. Die Täter bemalten die Fassade eines Mehrfamilienhauses und den Automaten mit einem schwarzen und einem blauen Stift und richteten dabei Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe an. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Ermittler zu wenden.

Überlingen

Unfall mit Sachschaden

Rund 5.000 Euro Sachschaden entstand am Montag gegen 11 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 31n bei Andelshofen. Ein 24-Jähriger wollte mit seinem BMW auf die Bundesstraße auffahren und verlor im Kurvenbereich die Kontrolle über seinen Wagen. Der BMW schleuderte in der Folge über die Fahrbahn, kollidierte mit zwei Leitpfosten und blieb quer zur Fahrbahn stehen. Während sowohl der Fahrer als auch dessen 56-jähriger Beifahrer unverletzt blieben, war der Pkw nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Uhldingen-Mühlhofen

Lämmer von Weide gestohlen - Zeugen gesucht

Nachdem Unbekannte zwischen Donnerstag und Montag vier Lämmer von einer Weide zwischen Uhldingen und Tüfingen gestohlen haben, ermittelt die Polizei Überlingen wegen Diebstahls und bittet um Hinweise. Die Täter beschädigten einen Zaunpfahl der mobilen Weide, die neben der K 7765 auf Höhe der alten Kiesgrube aufgebaut war, und nahmen die Jungtiere mutmaßlich in einem Fahrzeug mit. Personen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Verbleib der Tiere geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 bei der Polizei zu melden.

Markdorf

Roller beschädigt

Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag und Montag einen Motorroller vom Gelände einer Werkstatt in der Eisenbahnstraße geschoben und im Schießstattweg zurückgelassen. Die Täter schmissen den Roller auf die Seite und beschädigten ihn dabei nicht unerheblich. Die Polizei Überlingen ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Überlingen

Mutmaßlich unter Drogen unterwegs

An Ort und Stelle endete die Fahrt für einen 24-jährigen Pkw-Lenker, den Polizeibeamte am Montagabend im Stadtgebiet kontrolliert haben. Die Beamten stellten bei dem jungen Mann drogentypische Auffälligkeiten fest. Da auch ein Test positiv auf illegale Betäubungsmittel reagierte, musste der 24-Jährige die Polizisten in eine Klinik begleiten, wo die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Sollte die Untersuchung den Verdacht bestätigen, muss der Mann mit einem empfindlichen Bußgeld, einem Fahrverbot und einer Eintragung im Verkehrssünderregister rechnen. Die Weiterfahrt wurde ihm für 24 Stunden untersagt.

