Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Halloween Veranstaltung verläuft friedlich

Die unter dem Namen Ufo Rave Halloween Festival veranstaltete und vom Veranstalter als größtes Halloween Event Oberschwabens beworbene Techno-Veranstaltung verlief aus polizeilicher Sicht friedlich und weitestgehend störungsfrei. An der Tanzveranstaltung Sonntag auf Montagnacht in der Oberschwabenhalle nahmen ca. 2500 Feierwillige teil. Im Zusammenhang mit der Veranstaltung registrierte die Polizei mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, sowie zwei Trunkenheitsfahrten im Umfeld der Oberschwabenhalle. Das Polizeipräsidium Ravensburg, das Polizeipräsidium Einsatz, sowie der Zoll setzten zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit mehrere Streifen im Umfeld der Veranstaltung ein.

Weingarten

Demonstration gegen Wildtierhaltung in Zirkussen

Anlässlich eines zurzeit in Weingarten gastierenden Zirkus, der unter anderem auch Wildtierdressuren vorführt, demonstrierten am Sonntagvormittag ca. 30 Personen gegen Wildtierhaltung in Zirkussen. Die Veranstaltung fand gegenüber dem Festplatz statt und verlief aus polizeilicher Sicht störungsfrei. Das Polizeirevier Weingarten begleitete die Versammlung mit einer Streife.

Baindt

Pkw in Vorgarten gelandet

Anwohner meldeten Sonntagnacht gegen 23:45 Uhr ein Auto, welches in einen Garten in der Ziegeleistraße gefahren sei. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor der 27-jährige Autofahrer die Kontrolle über seinen BMW, kam von der Fahrbahn ab und landete in einem Garten eines Anwohners der Ziegeleistraße. Warum der Pkw des Mannes aus Memmingen von der Fahrbahn abkam ist Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen. Durch den Unfall entstand Sachschaden am Grundstück des Anwohners in Höhe von geschätzten 5000 Euro und am BMW von ca. 20 000 Euro. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

