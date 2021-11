Polizeipräsidium Ravensburg

Sigmaringen

Gefahrenstelle durch zerstörten Schachtdeckel

In der Nacht von Samstag auf Sonntag zerstörten bisher unbekannte Täter einen Schachtdeckel in der Rad- und Fußgängerunterführung der Alten Laizer Straße zwischen Straßenmeisterei und Skaterplatz. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug der Täter mit einem Rohrpfosten solange auf den Schachtdeckel ein, bis dieser in mehrere Teile zersprang. Das Schlagwerkzeug steckte der Täter anschließend in den offenen Schacht, so dass dieser schräg in den Radweg herausragte. Dadurch entstand eine nicht unerhebliche Gefahr für Radfahrer, die bei ungünstigen Lichtverhältnissen in der unbeleuchteten Unterführung, den Pfosten übersehen könnten. Die Polizei sicherte nach Bekanntwerden die Gefahrenstelle provisorisch ab und ermittelt wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Hinweise auf den oder die Täter erbittet das Polizeirevier Sigmaringen unter Telefon: 07571/104-0.

Bad Saulgau

Bargeld aus Umkleidekabine entwendet

Bisher unbekannte Täter entwendeten aus den Umkleidekabinen am Sportplatz in Fulgenstadt Bargeld in noch unbekannter Höhe. Während des Fußballspiels des FV Fulgenstadt gegen den SV Bolstern am Sonntagnachmittag zwischen 15:30 - 16:00 Uhr begaben sich die Täter in die Umkleidekabinen und durchwühlten auf der Suche nach Wertgegenständen die Taschen der Spieler. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie Bargeld in der Höhe von mehreren Hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau unter Telefon 07581/482-0 in Verbindung zu setzen.

Hohentengen

Alkoholisierter Autofahrer

Eine Polizeistreife des Polizeireviers Bad Saulgau kontrollierte am Sonntagabend, gegen 23:00 Uhr einen 28-jährigen Autofahrer. Da bei ihm Anzeichen einer alkoholischen Beeinflussung festgestellt wurden, musste er die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Je nach Ergebnis der Blutuntersuchung hat der Fahrer aus Mengen mit führerscheinrechtlichen Folgen und einer Geldstrafe zu rechnen. Seinen Audi musste er in der Nacht stehen lassen.

