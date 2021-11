Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Jugendliche bewerfen Fahrzeuge am Bodenseecenter - Großaufgebot der Polizei

Sonntagabend kurz vor 19.30 Uhr wurde der Polizei eine größere Gruppe Jugendlicher gemeldet welche sich auf dem Parkplatz am Bodenseecenter aufhielt und vorbeifahrende Fahrzeuge u.a. mit Eiern bewarfen. Gleichermaßen wurden auch erste eintreffende Polizeifahrzeuge beworfen, was die Klärung der Situation erschwerte. Die Werfer zogen sich mehrfach nach ihren Aktivitäten zurück blieben aber im Bereich des Parkplatzes. Um weitere Störungen zu verhindern wurde der gesamte Parkplatz durch ein großes Polizeiaufgebot geräumt. Die 50 bis 60-köpfige Gruppe teilte sich in Kleingruppen auf und entfernte sich vom Parkplatz. Zu weiteren Störungen kam es anschließend nicht mehr.

