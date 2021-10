Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Autoreifen zerstochen - Zeugen gesucht !

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden im Wacholderweg an bislang 5 der Polizei bekannten Fahrzeugen Reifen zerstochen. Zeugenhinweise werden an die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541-701-0, erbeten.

Friedrichshafen

Trunkenheit am Steuer - Unfallflucht

Eine 42-jährige beschädigte mit ihrem weißen VW UP am Sonntagmorgen kurz nach 3 Uhr einen parkenden VW Polo in der Anton-Sommer-Straße. Zeugen sprachen die offensichtlich alkoholisierte Fahrzeuglenkerin auf das Unfallgeschehen an. Im weiteren Verlauf konnte die Fahrerin durch die Polizei im Club Gerrix angetroffen, sowie eine durch die zuständige Staatsanwaltschaft angeordnete Blutentnahme durchgeführt werden. Zeugenhinweise und Meldungen weiterer Beschädigungen werden an die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541-701-0, erbeten.

Friedrichshafen

Gefährliche Körperverletzung am Jugendhaus Molke

Samstagabend gegen 22.30 Uhr wurde ein 20-jähriger, welcher mit Freunden vor dem Jugendhaus stand, unvermittelt von hinten angegriffen. Aus einer bislang nicht bekannten 5-köpfigen Gruppe heraus ging zunächst ein Tatverdächtiger auf den 20-jährigen los. Als dieser sich wehrte schlugen auch die anderen 4 Begleiter auf ihn ein. Als die Freunde des Geschädigten und ein Mitarbeiter des Jugendhauses eingriffen, flüchtete die tatverdächtige 5-köpfige Gruppe. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541-701-0 in Verbindung zu setzen.

