Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Sigmaringen

Unfallflucht - Zeugen gesucht !

Samstagmorgen kurz nach 6.30 Uhr meldete sich eine 42-jährige telefonisch bei der Sigmaringer Polizei. Sie machte Beschädigungen an ihrem weißen Pkw Ford Fiesta geltend. Das Fahrzeug parkte vor der Paulaner Stube in Sigmaringen - bei Rückkehr sei es dann beschädigt vorgefunden worden. Die persönliche Kontaktaufnahme mit der Anruferin und die Inaugenscheinnahme des Ford Fiesta ergaben ein anderes Bild. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei der Anruferin zeigte einen Wert von 2,02 Promille. Des Weiteren deuteten die Beschädigungen auf ein vom Fiesta ausgehendes Unfallereignis hin. In der Bittelschießer Straße wurden anschließend ein unfallbeschädigtes Verkehrszeichen sowie ein beschädigter Pkw festgestellt. Offensichtlich korrespondiert die Spurenlage mit den Beschädigungen am Ford Fiesta. Durch die zuständige Staatsanwaltschaft Hechingen wurde eine Blutentnahme bei der 42-jährigen angeordnet, mutmaßlich führte sie ihr Fahrzeug selbst und ist für die Verursachung der Unfallschäden verantwortlich. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571-104-0 in Verbindung zu setzen.

Bad Saulgau

Fahrzeugspiegel abgerissen - Zeugen gesucht !

Bislang nicht bekannte Täter rissen in der Nacht von Freitag auf Samstag den linken Seitenspiegel eines in der Silcherstraße parkenden Pkw`s ab. Der weiße Fiat 500 parkte ordnungsgemäß auf Höhe der Hausnummer 10. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581-482-0 in Verbindung zu setzen.

Bad Saulgau

Haushaltsgeräte entwendet - Zeugen gesucht !

Mitarbeiter eines für Entrümpelung und Umzüge zuständigen Unternehmens gingen am Donnerstag in der Lindenstraße 21 ihrer Tätigkeit nach. Diverse Haushaltsgegenstände wurden vorübergehend in einen am Gebäude angrenzenden Schopf untergestellt. Am Freitagnachmittag stellte der Eigentümer den Verlust der Gegenstände fest. Es handelte sich um eine Waschmaschine, einen Trockner, einen Hubwagen sowie eine Schubkarre. Der Unterstand ist von der Straße aus nicht einsehbar. Der entstandene Schaden für den Eigentümer wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581-482-0 in Verbindung zu setzen.

Pfullendorf

Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kradfahrer

Am Samstagnachmittag kurz nach 14.30 Uhr unterschätze möglicherweise der 16-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades die Straßenverhältnisse "Am oberen Tor". Der Yamaha Lenker beabsichtigte nach links in die Martin-Schneller-Straße abzubiegen, bremste vor dem Kreuzungsbereich und stürzte. Das Kleinkraftrad rutschte in den Kreuzungsbereich und kollidierte mit einem abbiegenden Pkw. Der Kradfahrer verletzte sich leicht an seiner Hand und seiner Schulter. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden welche schätzungsweise insgesamt 2.500 Euro betragen.

Wald - Sentenhart

Illegale Entsorgung von Abfällen - mehrere Kubikmeter im Wald entsorgt - Zeugenaufruf !

Am Freitagnachmittag wurden durch einen Jogger illegale Müllablagerungen entdeckt als er im Waldstück linksseitig der K 8226 zwischen Wald und Sentenhart seinem Hobby nachging. Ca. 200m nach dem dortigen Stammholz-Lagerplatz wurden durch eine bislang unbekannte Täterschaft mehrere Kubikmeter Müll großflächig verteilt. Dabei handelt es sich u.a. um Schrott, Bauschutt, Kabeltrommeln, Hausmüll, Kfz Zubehör sowie Ölfilter. Zeugenhinweise werden an die Polizei Pfullendorf, Tel.07552/20160 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell