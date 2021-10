Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Aulendorf

Körperverletzung im Bahnhof

Samstagnachmittag kurz vor 16.30 Uhr trafen im Bahnhof Aulendorf ein 25-jähriger mit seinem 20-jährigen Begleiter auf zwei bereits im Bahnhof befindliche Männer - 23 und 22 Jahre alt. Der 25-jährige wurde umgehend und unvermittelt vom stark alkoholisierten 23-jährigen beleidigt sowie geschlagen. Auch sein 22-jähriger Begleiter mischte sich in die Auseinandersetzung ein. Im weiteren Verlauf zeigte sich der Tatverdächtige, alkoholisierte 23-jährige auch gegenüber den Polizeibeamten äußerst aggressiv, beleidigend, unkooperativ sodass er in Gewahrsam genommen wurde.

Kißlegg

Lkw-Fahrer mit Sattelzug ohne Fahrerlaubnis

Samstagmittag wurde der Fahrer eines 40t Sattelzuges auf der Autobahn A96 bei Kißlegg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 58-jährige Slowake fährt im gewerblichen Güterverkehr zwischen Österreich und Spanien. Bei Kontrolle der persönlichen Dokumente konnte festgestellt werden, dass seine Qualifikation als Berufskraftfahrer sowie seine Fahrerlaubnis seit mehr als 1,5 Jahre abgelaufen waren. Damit endete seine Fahrt an Ort und Stelle. Zur Sicherung des Strafverfahrens wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.500 Euro erhoben.

Ravensburg

Unbekannter attackiert mit Pfefferspray - Zeugenaufruf !

Samstagnachmittag gegen 14.45 Uhr wurde ein 39-jähriger in der Schussenstraße zunächst verbal bedroht, anschließend mit Pfefferspray attackiert und damit einhergehend am Auge verletzt. Der verletzte 39-jährige befand sich auf dem Fußgängerüberweg nahe der Schwäbischen Zeitung in der Schussenstraße als ihm zwei bislang nicht bekannte männliche Personen begegneten. Einer der Männer blieb untätig. Der andere, welcher das Pfefferspray einsetzte, wird folgendermaßen beschrieben: 175-180 cm, kurze, dunkelbraune Haare, südamerikanisches Erscheinungsbild, Tränentätowierung unter einem Auge, schwarz/weiße Jogginghose, helles T-Shirt. Zeugen des Vorfalls oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751-803-0 in Verbindung zu setzen.

Ravensburg

Unfallflucht - Zeugen gesucht !

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde der linke Außenspiegel eines in der Seestraße parkenden Fahrzeugs beschädigt. Der E-Klasse Mercedes parkte ordnungsgemäß am rechten Fahrbahn. Aufgrund der Spurenlange wurde der Mercedesspiegel mutmaßlich durch den rechten Außenspiegel eines vorbeifahrenden Fahrzeugs beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Die Polizei Ravensburg ermittelt. Zeugen des Vorfalls oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751-803-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell