Tettnang

Unfall mit Verletzten

3 Verletzte und Sachschaden in Höhe von ca. 18.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagnachmittag kurz vor 16:00 Uhr auf der B467 Höhe Tettnang ereignete. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte die 25-jährige Fahrerin eines VW Golf von Tettnang kommend auf die B467 einfahren. Hierdurch weicht ein die B467 von Kressbronn kommender 57-jähriger Fahrer eines Ford Fiesta aus und kollidiert in der Folge frontal mit dem Mercedes-Benz eines 28-jährigen, der im Gegenverkehr auf dem Linksabbiegestreifen steht. Durch den Zusammenstoß werden der Fahrer und die Beifahrerin im Ford Fiesta schwer, der Fahrer im Mercedes-Benz leicht verletzt. Sie werden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die B467 war bis gegen 19:20 Uhr nur einseitig befahrbar und musste zeitweise komplett gesperrt werden. Es kam zu keinen größeren Verkehrsbeeinträchtigungen. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter eingeschaltet. Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten sich unter T. 07541 7010 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Überlingen/Bermatingen

Autofahrer unter Drogeneinfluss

Zwei Autofahrer die mutmaßlich unter Drogeneinfluss standen, wurden von Beamten der Polizeireviers Überlingen bei Verkehrskontrollen in der Nacht von Freitag auf Samstag festgestellt. Gegen 20:45 Uhr wurde ein 21-jähriger im Burgbergring Überlingen auf Grund seiner auffälligen Fahrweise kontrolliert. Nachdem ein Vortest positiv verlief, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen 01:00 Uhr wurden bei einem 19-jährigen in der Markdorfer Straße in Bermatingen ebenfalls Anhaltspunkte für Drogenkonsum festgestellt. Auch bei ihm wurde nach dem Vortest eine Blutentnahme durchgeführt. Sofern sich das Ergebnis der Vortests bei der Auswertung der Blutentnahme bestätigt müssen beide Autofahrer mit einer Geldbuße und einem Fahrverbot rechnen. Weiterhin wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.

