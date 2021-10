Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Fronreute

Brennender Mülleimer

Am Freitag kurz vor Mitternacht wurden der Polizei mehrere Jugendliche gemeldet, die in Blitzenreute in einer Bushaltestelle zündeln. Durch die Streife des Polizeireviers Weingarten konnte vor Ort ein qualmender Mülleimer festgestellt werden, der mit einem Eimer Wasser endgültig gelöscht wurde. Die Jugendlichen konnten nicht mehr angetroffen werden. Mögliche Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Weingarten unter T. 0751 803 6666 zu melden.

Leutkirch

Alkoholisierter Autofahrer

Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise wurde am Freitag kurz vor Mitternacht ein 51 Jahre alter Autofahrer in der Hermann-Neuner-Straße von Beamten des Polizeireviers Leutkirch kontrolliert. Nachdem der Alkotest einen Wert von über 2 Promille ergab, wurde noch eine Blutentnahme durchgeführt und er wird wegen Trunkenheit im Verkehr bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

Wangen

Jugendliche mit Betäubungsmittel

Nach dem Hinweis eines Zeugen wurde am Freitagnachmittag eine Gruppe Jugendlicher im Bereich der St. Ulrich Kirche kontrolliert. Hierbei wurde bei zwei 16-jährigen eine kleine Menge Marihuana und ein angerauchter Joint aufgefunden. Bei einem der beiden wurde noch eine Kleinstmenge Marihuana in der Wohnung aufgefunden. Die beiden wurden ihren Eltern überstellt und werden bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

